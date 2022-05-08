8 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 8 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 8 травня
- День пам'яті та примирення – присвячений жертвам Другої світової війни та відзначається з 2005 року з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН.
- Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – проводиться на честь організації, яка надає захист і допомогу постраждалим внаслідок військових та бойових дій у всьому світі.
- День матері – міжнародне свято, яке у багатьох країнах, у тому числі й в Україні, відзначається у другу неділю травня.
Іменинники 8 травня
День ангела сьогодні відзначають: Василь, Марія, Марк, Марфа, Сергій, Тамара.
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Яке сьогодні церковне свято
8 травня у православній церкві настає 3-тя неділя після Великодня, святих жінок-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Іоанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших. Вшановується пам'ять праведних Йосипа Аримафейського і Никодима, благовірної Тамари, цариці Грузинської, апостола та євангеліста Марка. Святкування Царгородської ікони Божої Матері.
Народне свято
У народі 8 травня шанувався Марк Ключник. Люди вірили, що цей святий береже ключі від небес, якими можна випустити дощі на волю. А тому Марку Ключнику молилися, щоб не було посухи.
Прикмети на 8 травня
- йдуть зливи – можна чекати на багатий врожай хліба;
- після Марка Ключника йдуть лише теплі дощі;
- висока веселка – на хорошу погоду;
- на Марка прилітають співчі птахи.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 травня
- 1886 – день народження популярного напою Coca-Cola.
- 1945 – підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні.
- 1970 – The Beatles випустили диск Let It Be.
Хто народився 8 травня
- 1828 – Анрі Жан Дюнан, швейцарський філантроп, ініціатор створення міжнародного товариства "Червоний Хрест".
- 1975 – Енріке Іглесіас, іспанський співак.
- 1981 – Олексій Потапенко (Потап), український артист, продюсер, співак.
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