День батька-2022: яскраві картинки і добрі привітання для тата

Сьогодні, 19 червня, настало добре сімейне свято – День батька . А це означає, що всі тати приймають милі, теплі, душевні добрі та прикольні вітання зі святом.
Ми зібрали для вас яскраві вітальні листівки, ефектні картинки з Днем батька , добрі вірші та найкращі побажання, які ви можете надіслати татові.
З Днем батька: найкращі вітання у віршах
***
Миру, злагоди, здоров'я
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
***
Тату мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе бути схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і супернадійний.
Обнімаю і цілую я тебе у свято.
Ти найкращий у світі, мій хороший тато!
***
Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
Будь міцним ти завжди і здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Кожен день твій зробить кольоровим.
Мир і злагоду в житті своїм знаходь!
З Днем батька: гарні вітання у прозі
***
Бути добрим батьком – найголовніша та найвідповідальніша робота в житті чоловіка. Стань прикладом для сина та чарівником для дочки. Навчи, розкажи, захисти – і все це зроби з любов'ю та терпінням. Вітаю гідного батька, люблячого чоловіка, відданого сім'янина і бажаю тобі щастя та здоров'я!
***
Татку, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя та радості, щоб здоров'я було міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої і завжди оберігає, що б не сталося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожна мить.
***
Немає на світі сильнішої людини, мудрішої людини, відданішої людини, ніж батько. Це слово завжди вселяє впевненість у тому, що тебе підтримають і зрозуміють, захистять і простягнуть руку, дадуть мудру пораду та допоможуть. Із Днем батька!
Раніше ми розповідали, коли День Конституції-2022 в Україні. А ще дивіться, кого і коли можна вітати з іменинами у червні 2022 року.