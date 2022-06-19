День батька-2022: яскраві картинки і добрі привітання для тата

Сьогодні свято всіх батьків: адресуйте татам найкращі привітання

З Днем батька: картинки та привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 червня, настало добре сімейне свято – День батька . А це означає, що всі тати приймають милі, теплі, душевні добрі та прикольні вітання зі святом.

Ми зібрали для вас яскраві вітальні листівки, ефектні картинки з Днем батька , добрі вірші та найкращі побажання, які ви можете надіслати татові.

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З Днем батька: найкращі вітання у віршах

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Миру, злагоди, здоров'я

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

З Днем батька: картинки, привітання та листівки

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Тату мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе бути схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і супернадійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято.

Ти найкращий у світі, мій хороший тато!

З Днем батька: тематичні зображення / Фото: pexels

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Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

Найкращі вітання на День батька / Фото: bonnycards

З Днем батька: гарні вітання у прозі

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Бути добрим батьком – найголовніша та найвідповідальніша робота в житті чоловіка. Стань прикладом для сина та чарівником для дочки. Навчи, розкажи, захисти – і все це зроби з любов'ю та терпінням. Вітаю гідного батька, люблячого чоловіка, відданого сім'янина і бажаю тобі щастя та здоров'я!

День батька: ефектні листівки / Фото: bonnycards

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Татку, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя та радості, щоб здоров'я було міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої і завжди оберігає, що б не сталося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожна мить.

Поздоровлення з Днем батька / Фото: pinterest

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Немає на світі сильнішої людини, мудрішої людини, відданішої людини, ніж батько. Це слово завжди вселяє впевненість у тому, що тебе підтримають і зрозуміють, захистять і простягнуть руку, дадуть мудру пораду та допоможуть. Із Днем батька!

Картинки на День батька / Фото: pinterest

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