Як і коли садити картоплю: поради дачникам

Для хорошого врожаю картоплі важливо правильно вибрати місце, ґрунт, терміни та забезпечити догляд.

Головні правила посадки картоплі / Фото: Колаж: Сьогодні

Як посадити картоплю , щоб зібрати добрий урожай? Які терміни висаджування вважаються оптимальними? Що зробити, щоб вдалий сорт не перевівся? Як треба доглядати за розсадою? На ці та інші запитання читайте відповіді у нашій статті.

Де садити картоплю

При посадці картоплі зверніть увагу на сонце . Бажано, щоб грядки протягом дня знаходилися не у тіні, а на добре освітленій ділянці. Борозни краще розташовувати у напрямку з півночі на південь.

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В який ґрунт садити картоплю

Хороший ґрунт для картоплі / Фото: pixabay

Цей коренеплід віддає перевагу рихлому, наповненому повітрям грунту, що добре прогрівається сонцем . Водночас земля має бути не пересушеною і в міру вологою. На легких супесях картоплю краще садити із заглибленням у борозни. На глинистому і чорноземному грунті оптимальний гребневий спосіб посадки або високі, добре прогрівані і вентильовані грядки.

Умови сівозміни

Слід дотримуватися сівозміни та періодично міняти дислокацію картоплі на ділянці, щоб забезпечити всім необхідним. Її добре висаджувати після баштанних, бобових чи листових овочів, усіх видів капусти. А ось після пасльонових – помідорів, перцю чи баклажанів – картоплю садити не варто.

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Посадковий матеріал

Існує практика для посадки брати бульби від попереднього врожаю. Але майте на увазі, що сортові властивості картоплі з кожним новим циклом погіршуються. А тому для гарного врожаю смачної та якісної картоплі важливо оновлювати посадковий матеріал через кілька років, купуючи якісну сортову картоплю.

Як вибрати картоплю для посадки

Картопля для посадки / Фото: pixabay

Для посадки годяться здорові бульби середнього розміру з чистою та гладкою шкіркою, без гнилі та слідів ураження шкідниками. Підозрілу картоплю краще не використовувати, щоб не заразити посадковий матеріал або землю. Можна висаджувати бульби з товстими, міцними, короткими паростками. Великі картоплини краще розрізати ножем на кілька частин, щоб на кожній було хоча б два паростки.

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Коли садити картоплю

Ґрунт має добре прогрітися , щоб рослини відразу пішли в зріст. Оптимальна температура ґрунту – не менше 8°C. І в землі має бути достатньо вологи для живлення коріння. Існує народна прикмета: садити картоплю, коли починає цвісти бузина або черемха, а також коли листя на березі досягає розмірів монетки. Зазвичай ранні сорти садять на початку травня, а середньостиглі – у середині місяця.

Як садити картоплю

Посадка картоплі / Фото: pinterest

Є різні способи посадки картоплі:

Гладкий спосіб . Овочі садять, розкладаючи картоплини в борозну. Відстань між кущами має бути 65-70 см, а міжряддя краще зробити широкими.

. Овочі садять, розкладаючи картоплини в борозну. Відстань між кущами має бути 65-70 см, а міжряддя краще зробити широкими. Гребеневий спосіб . Гребені нарізають культиватором або мотоблоком. Картоплю розташовують на суглинних ґрунтах на 8 см, на супіщаних – на 11 см. Також під час посадки можна внести в кожну лунку жменю золи та суперфосфату, добре перемішавши добрива з ґрунтом.

Підгортання та прополювання картоплі

Підгортання картоплі / Фото: pinterest

У міру проростання бульб, формування куща картопля вимагає догляду. Коріння має бути в пухкому, добре прогріваному ґрунті з постійним доступом повітря. Після появи паростків кущі потрібно двічі прополоти від бур'янів і підгорнути з інтервалом у два тижні. На кожне стебло нагрібається гірка землі, де рослина пустить додаткове коріння, на якому зав'яжуться бульби.

Полив картоплі

Вважається, що картопляні грядки за регулярних дощів не вимагають поливу. Але в посушливі періоди відсутність води може скоротити врожай, особливо на піщаних та супіщаних ґрунтах. Поливати картоплю потрібно хоча б тричі за сезон: після появи паростків, на початку цвітіння та після нього. На кожен кущ має бути не менше трьох літрів води . А наступного дня після поливу необхідно розпушити верхній шар землі, щоб зменшити випаровування вологи.

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