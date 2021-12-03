Як зберігати гірлянди, щоб вони не сплутувалися

Як складати новорічні гірлянди / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік 2022 практично на носі, і незабаром люди почнуть прикрашати ялинки. Одним із головних новорічних елементів декору і на деревці, і у квартирі є гірлянда.

Але як часто замість швидкої підготовки доводиться витрачати купу нервів і сил на розплутування ниток зі святковими вогниками! Знайома ситуація? Тоді читайте наші лайфхаки та не повторюйте минулорічних помилок.

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Навіть одна гірлянда здатна зав'язатися у вузол або переплестися проводками та лампочками між собою. Що вже казати, коли їх дві, три чи цілий арсенал! Ми радимо після свят без поспіху та метушні витратити трохи більше часу на складання гірлянд, щоб наступного року не займатися ребусами напередодні свята, адже завжди знайдуться більш важливі речі підготовки та прикрашання.

Як правильно складати новорічні гірлянди: лайфхаки

Лайфхак 1. Картон

Як складати гірлянди / Фото: колаж "Сегодня"

Візьміть звичайний щільний картон , можна з ящика. Відріжте шматок потрібного вам розміру, щоб його було зручно помістити до решти ялинкових іграшок. Просто намотайте на картон гірлянду, а її початок та кінець закріпіть у прорізах картонки.

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Лайфхак 2. Коробка

Як складати гірлянди / Фото: rozetka.com.ua

Найпростіший спосіб зберігання гірлянди – повернути її у рідну упаковку . А для цього просто не викидайте коробку, в якій ви її купили, або знайдіть відповідну за розміром. Для зручності змотайте гірлянду на картонку, як у п.1, або на долоню.

Лайфхак 3. Вішалка

Як складати гірлянди / Фото: колаж "Сегодня"

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Непоганий варіант для зберігання гірлянд – акуратно намотати їх на плічка для одягу . Нічого не сплутається, а за бажанням все можна сховати в шафу, нехай висить до наступних свят.

Лайфхак 4. Втулка

І знову на виручку приходять втулки від пергаменту, рушників або фольги . Щоб дроти не зісковзували, по краях зробіть надрізи 2-3 см і відігніть назовні. А можна використати спеціальні котушки для кабелю. Вам залишиться лише намотати гірлянду на циліндр.

Лайфхак 5. Світильники

Креативне вирішення питання, як зберігати гірлянду – використовувати її протягом усього року, а не лише на зимові свята. Створіть світильник із банки або пляшок та вмикайте під настрій.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.