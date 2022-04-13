Як позбутися домашніх мурах за допомогою підручних засобів

Як позбутися мурах: поради / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

На жаль, далеко не завжди поруч із нами живуть лише домашні улюбленці – кішки, собаки чи рибки. Є і зовсім непрохані гості, наприклад, таргани або дрібні руді домашні мурахи .

Вони однаково впевнено почуваються господарями що на ділянці, що у квартирі, при цьому псують продукти та життя людям. Як позбутися домашніх мурах, дізнайтесь у нашій статті.

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Більшість запропонованих методів не настільки ефективні, як серйозна хімія, зате безпечні для дітей та домашніх тварин .

Як позбутися домашніх мурах: лайфхаки

Лайфхак 1. Прибирання

Не накопичуйте сміття та запахи / Фото: istockphoto

Ці комахи не будують мурашників, а живуть у темних затишних місцях, наприклад, у щілинах, за плінтусом, біля відра для сміття, і звичайно ж, ближче до продуктів. У будинку вони з'являються в тому випадку, якщо перша мурашка-розвідник знаходить місце для житла та їжу . Тоді вона приводить усю колонію. Звідси висновок: у квартирі має бути чисто, щоб у комах не виникло спокуси у вас оселитися.

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Лайфхак 2. Швидкість

Мурахи плодяться дуже швидко . Так що, незалежно від обраного методу, чим швидше ви приступите до їхньої ліквідації, тим із меншим за чисельністю полчищем вам доведеться воювати.

Лайфхак 3. Оцет

Обприскайте всі плінтуси та затишні місця розчином оцту , мурахи дуже його не люблять. Також можна використовувати розчин нашатирю – 100 мл на 1 л води .

Лайфхак 4. Запахи

Відлякати мурах можна за допомогою соку свіжого лимона, полину, петрушки, лаванди, м'яти, а також ефірних олій з такими ароматами. Вони не лише виводять шкідників, але й створюють приємну атмосферу вдома, перебиваючи інші запахи.

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Лайфхак 5. Борна кислота

Отруйна приманка для мурах / Фото: istockphoto

Можна змішати борну кислоту із вареним курячим жовтком, додати цукровий сироп або мед. Такі кульки розкладають поруч із місцем дислокації мурах.

Лайфхак 6. Бура

Застосування та дія бури аналогічні до борної кислоти. Цей засіб є отрутою для шкідників .

Лайфхак 7. Сода

Засіб від домашніх мурах / Фото: freepik

В якості отрути також успішно застосовується суміш із соди, води та цукру . Ці компоненти беруться у рівних частках.

Лайфхак 8. Пастки

У банку чи пляшку налийте цукровий сироп. Мурахи йдуть на запах , заповзають всередину і тонуть.

Лайфхак 9. Перець

Свіжі або сушені стручки гострого перцю відлякують мурах .

Лайфхак 10. Дріжджі

Мурахи поїдають приманку та гинуть / Фото: istockphoto

Дріжджі змішують із цукром і розкладають у місцях мешкання мурах .

Лайфхак 11. Кава

Кавова гуща чудово відлякує мурах . А якщо її помістити в горщики з квітами, то допоможе захистити рослини від їхніх посягань.

Раніше ми розповідали, як позбутися шкідників кімнатних рослин: поради та методи.