Як позбутися тарганів: надійні способи

Кульки-приманки, пастки та різкий запах назавжди відвалять непроханих гостей із вашого будинку.

Як позбутися тарганів народними методами / Фото: Колаж: Сьогодні

Коти, собаки та хом'яки – не єдині жителі у наших будинках. На відміну від бажаних домашніх улюбленців, із людьми в їхніх квартирах можуть сусідити таргани . Особливо якщо прибирання проводиться нечасто.

Вигнати цих "домашніх тварин" буває зовсім не просто, проте реально. Причому на допомогу прийдуть перевірені народні методи . Які – дізнайтесь у нашій статті.

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Як позбутися тарганів: лайфхаки

Лайфхак 1. Швидкість

Як позбутися тарганів / Фото: pinterest

Таргани плодяться дуже швидко. Отже, незалежно від обраного методу, чим швидше ви приступите до їхньої ліквідації , тим з меншим за чисельністю полчищем вам врешті-решт доведеться воювати.

Лайфхак 2. Дислокація

Як позбутися тарганів / Фото: pinterest

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Отрути та приманки спрацюють ефективніше, якщо ви розташуєте їх ближче до місця мешкання паразитів . Вони люблять вологі, теплі, темні місця з доступом до продуктів, сміття та корму домашніх тварин. Найчастіше таргани селяться на кухні: під раковиною, в шафках, вентиляційних отворах, під плінтусами і шпалерами, що відшарувалися. А ще вони гніздяться в електроприладах: тостері, мікрохвильовій печі, плиті, телевізорі, на задній стінці холодильника.

Лайфхак 3. Борна кислота

Як позбутися тарганів / Фото: pixabay

Це найсильніша отрута для комах. Борну кислоту в порошку можна придбати в аптеці. Потрібно розсипати кислоту у місцях скупчення та пересування тарганів : під стіною вздовж плінтусів, біля місць із водою, унітазу, раковини. Порошок прилипне до лапок комах, а потім потрапить у їхній травний тракт. Інший варіант – скачати кульки-приманки, змішавши борну кислоту із картопляним пюре, яєчним жовтком, хлібним м'якушем, цукром або борошном.

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Лайфхак 4. Пастка

Як позбутися тарганів / Фото: pinterest

Пастку для комах можна зробити із широкої банки, миски або пластикової пляшки , у якої зрізати шийку, перевернути і вставити конусом у пляшку. Краї та внутрішню частину змастіть жиром або вазеліном, а на дно накришіть печиво, хліб, борошно, цукор. Комахи потягнуться на приманку, після чого не можуть вибратися назовні.

Лайфхак 5. Нашатирний спирт

Як позбутися тарганів / Фото: pinterest

Ця речовина із сильним запахом не подобається комахам, і вони ретируються. Помийте підлогу , стіни, плитку та протріть полиці із додаванням нашатирного спирту з розрахунку приблизно 1 ч. ложка нашатирю на 1 л води.

Лайфхак 6. Мороз

Як позбутися тарганів / Фото: unsplash

Виморожування – радикальний спосіб боротьби з тарганами, можливий лише взимку та в нежитловому приміщенні. Комахи слабшають і перестають розмножуватися при температурі нижче +7°C . Достатньо відкрити у мороз вікна та залишити на 1-2 дні, щоб приміщення промерзло. Але майте на увазі, що за такого методу великий ризик пошкодити побутову техніку, водогін та опалювальну систему.

Лайфхак 7. Профілактика

Як позбутися тарганів / Фото: pixabay

Пам'ятайте, що простіше не допустити появи тарганів у будинку чим потім із ними боротися.

Регулярне прибирання та чистота в будинку – запорука відсутності тарганів, бо їм нічого буде їсти. Зберігайте продукти та готову їжу в герметичному посуді, стирайте крихти та бризки зі столу. Тримайте в чистоті їдальню домашніх тварин. Проведіть ревізію шаф та ящиків на предмет розсипаних круп. Не накопичуйте сміття і тримайте ведро щільно закритим.

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