Як позбутися неприємного запаху у ванній кімнаті / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Ви помітили, що у ванній кімнаті, попри регулярне прибирання та цілі труби, з'явився специфічний неприємний запах ? Отже, потрібно влаштувати серйозніші процедури пошуку та усунення його джерела. Ми поділимося нехитрими порадами, як це зробити.

Як прибрати неприємний запах у ванній кімнаті: лайфхаки

Лайфхак 1. Хімія

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

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Причина неприємного запаху може ховатися в засмічених зливних сифонах і з'єднаннях труб, в яких накопичується бруд, мильна піна, частинки органіки. У зливні отвори ванни, раковини або душової кабіни залийте спеціальні хімічні засоби та залиште на ніч, не користуючись сантехнікою, а потім пролийте великою кількістю води.

Лайфхак 2. Домашні засоби

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

Якщо хочете видалити запах без магазинної хімії, насипте у злив 2-3 ст. ложки харчової соди, а зверху залийте в трубу оцет . Закрийте злив пробкою, щоб пари оцту та піна від реакції не виходили назовні, і залиште на годину. Після цього пролийте сифон водою.

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Лайфхак 3. Сифон

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

Якщо після обробки запах не минає, перевірте стан сифону під мийкою або ванною. Принцип роботи коліна однаковий: у його вигині накопичується вода, яка не дає випару каналізації проникати в приміщення. А якщо запах присутній, то в системі зливу води стався збій. Для цього його доведеться розібрати. Опустіть патрубок сифона так, щоб він ховався під водою на 2-4 см .

Лайфхак 4. Цвіль

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

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Джерелом затхлого запаху у ванній може стати скупчення цвілі та грибка у важкодоступних місцях. Щоб його позбутися, регулярно протирайте розчином хлору плитку на стінах, підлозі, і навіть раковину, унітаз, тобто займайтеся очищенням сантехнічних приладів та площин якнайчастіше.

Лайфхак 5. Вентиляція

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

Ванна – найсиріше приміщення в будинку. Щоб не допустити утворення цвілі та знизити вологість, забезпечте потік повітря у ванній . Регулярно прочищайте вентиляційні решітки, встановіть витяжний вентилятор, тримайте двері напіввідкритими, коли не використовуєте ванну.

Раніше ми розповідали, як зробити, щоб килимок не ковзав.