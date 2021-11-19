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Що робити, щоб дзеркало не запотіло

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 листопада, 16:01
В закладинки
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Щоб у ванній кімнаті було зручно користуватися дзеркалом навіть після душу, його можна заздалегідь обробити підручними засобами.
Що робити, якщо дзеркало запотіває
Що робити, якщо дзеркало запотіває / Фото: Колаж: Сьогодні

Виходячи з душу багато людей замість свого відображення натикаються на суцільне біле полотно. У сирій і спекотній ванній дзеркало пітніє, і нічого не видно. Це дуже незручно адже гігієнічні процедури ще не закінчені. Однак існують способи, як уникнути запотівання дзеркала, про які ми розповімо у наших лайфхаках.

Вся справа у високій вологості, парі від гарячої води та конденсату. Запітніле дзеркало заважає зачісуватися, голитися, наносити макіяж, а також поступово ушкоджує амальгаму.

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Як зробити, щоб не запотівало дзеркало: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вентиляція

Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest
Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest

Якщо у ванній з самого початку хороша вентиляційна система, пара йде, і постійно надходить свіже повітря, то і конденсат утворюватися не буде. Це процес трудомісткий та витратний. Але навіть у наявних не надто ідеальних умовах важливо регулярно прочищати вентиляційний отвір і решітку – тоді і вологе повітря йтиме швидше.

  • Лайфхак 2. Антизапотівник скла

Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest
Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest

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Власникам машин добре знайома проблема боротьби із конденсатом у салоні. Ту саму автомобільну рідину від запотівання скла можна з успіхом застосовувати і у випадку із дзеркалом у квартирі. Достатньо обробляти його поверхню один раз на тиждень.

  • Лайфхак 3. Желатин

Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest
Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest

Хороший ефект від запотівання забезпечує обробка дзеркальної поверхні желатиновим розчином, що створює захисну плівку. Розведіть 1 ч. ложку желатину у 50 мл води та розподіліть по чистій і сухій поверхні.

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  • Лайфхак 4. Гліцерин

Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest
Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest

Багато господинь радять використовувати гліцерин для усунення запотівання дзеркала. Під час прибирання додайте його у воду і помийте розчином дзеркало . Конденсат не осідатиме.

  • Лайфхак 5. Шампунь

Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pixabay
Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pixabay

Нанесіть на дзеркало краплю шампуню і добре розітріть по склу щоб його не було помітно. Такого захисту від пари вистачить на два тижні.

  • Лайфхак 6. Крем для гоління

Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest
Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest

Чудовий засіб від запотівання – це крем для гоління. Візьміть зовсім небагато крему , розітріть по дзеркалу, витріть насухо паперовою серветкою і насолоджуйтеся, як мінімум, два тижні.

  • Лайфхак 7. Мило

Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest
Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest

Натріть сухе і чисте дзеркало шматочком мила. Зітріть каламутні сліди серветкою, щоб скло стало прозорим. Мильна плівка завадить осіданню конденсату приблизно на тиждень.

  • Лайфхак 8. Лимон

Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest
Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest

Народний спосіб боротьби з парою на склі – це лимонний сік. Додайте трохи соку у воду , протріть чисте скло і залиште висихати. Також підійде лимонна кислота чи оцет.

  • Лайфхак 9. Тепло

Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest
Що робити, щоб дзеркало не пітніло / Фото: pinterest

Люстерко з жіночої сумочки зрадливо запотіває, як тільки ви дістали його, зайшовши у приміщення з морозу, і заважає перевірити макіяж? Не дивно, адже скло реагує на перепад температур. Перш ніж наводити марафет, зігрій те його диханням або потримайте в долонях , якщо вони у вас теплі. Потім протріть дзеркало кілька разів і можете користатися.

Дивіться відео про токсичну кухню та правила прибирання:

Раніше ми розповідали, як прибрати клей від скотчу з речей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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