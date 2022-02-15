Как избавиться от неприятного запаха в ванной комнате / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вы заметили, что в ванной комнате, несмотря на регулярную уборку и целые трубы, появился специфический неприятный запах ? Значит, нужно устроить более серьезные процедуры по поиску и устранению его источника. Мы поделимся нехитрыми советами, как это сделать.

Как убрать неприятный запах в ванной: лайфхаки

Лайфхак 1. Химия

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

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Причина неприятного запаха может скрываться в засорившихся сливных сифонах и соединениях труб, в которых скапливается грязь, мыльная пена, частицы органики. В сливные отверстия ванны, раковины или душевой кабины залейте специальные химические средства и оставьте на ночь, не пользуясь сантехникой, а затем пролейте большим количеством воды.

Лайфхак 2. Домашние средства

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

Если хотите удалить запах без магазинной химии, насыпьте в слив 2-3 ст. ложки пищевой соды, а сверху залейте в трубу уксус . Закройте слив пробкой, чтобы пары уксуса и пена от реакции не выходили наружу, и оставьте на час. После этого пролейте сифон водой.

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Лайфхак 3. Сифон

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

Если после обработки запах не уходит, проверьте состояние сифона под мойкой или ванной. Принцип работы колена одинаков: в его изгибе скапливается вода, которая не дает испарениям канализации проникать в помещение. А если запах присутствует, значит в системе слива воды произошел сбой. Для этого его придется разобрать. Опустите патрубок сифона так, чтобы он скрывался под водой на 2-4 см .

Лайфхак 4. Плесень

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

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Источником затхлого запаха в ванной может стать скопление плесени и грибка в труднодоступных местах. Чтобы от него избавиться, регулярно протирайте хлорсодержащим раствором плитку на стенах, полу, а также раковину, унитаз, т.е. занимайтесь очисткой сантехнических приборов и плоскостей как можно чаще.

Лайфхак 5. Вентиляция

Как избавиться от неприятного запаха / Фото: pinterest

Ванная – самое сырое помещение в доме. Чтобы не допустить образование плесени и снизить влажность, обеспечьте поток воздуха в ванной . Регулярно прочищайте вентиляционные решетки, установите вытяжной вентилятор, держите двери приоткрытыми, когда не используете ванную.

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