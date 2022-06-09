Як пофарбувати брови в домашніх умовах

Фарбування брів не завдасть багато складнощів, якщо дотримуватися інструкції.

Як фарбувати брови / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже ділилися порадами, як пофарбувати волосся в домашніх умовах. На цьому зміна іміджу та догляд за своєю зовнішністю не закінчується.

Щоб отримати гарні, густі та акуратні брови, можна не сидіти щодня перед дзеркалом, а досягти довготривалого ефекту за допомогою фарбування .

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Краса зовсім не завжди потребує жертв. Знадобиться лише трохи терпіння та вправності, зате результат буде очевидним. Як пофарбувати брови у домашніх умовах, читайте у нашій статті.

Відкоригуйте форму брів

Зробіть корекцію контуру брів / Фото: pinterest

Перед тим, як приступити до фарбування, завдайте бровам потрібну форму. Для початку скоригуйте малюнок брів олівцем чи тінями. Ті волоски, які виходять за окреслений контур, стануть помітними і в процесі фарбування зіпсують зовнішній вигляд. Тому пінцетом видаліть ці зайві волоски. Але не перестарайтеся, щоб ефект не став зворотним, і ваші брови не порідшали.

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Підберіть фарбу

Підберіть потрібну фарбу для брів / Фото: pinterest

Спеціалізована фарба для брів може бути різною: у вигляді порошку, пудри, гелю. Не варто брати фарбу для волосся, тому що вона має занадто агресивний хімічний склад. Найлегша у застосуванні гелева фарба – вона вже готова до використання. Зверніть увагу на відтінок – він може бути темнішим за волосся приблизно на 1-2 тони.

Перевірте засіб

Фарба не повинна викликати алергії / Фото: pinterest

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Перед фарбуванням обов'язково протестуйте засіб на алергію . Нанесіть фарбу на невелику ділянку шкіри, наприклад, на зап'ястя і зачекайте 1-2 години. Якщо не з'явилися сліди подразнення, свербіння, почервоніння, можна приступати до фарбування брів. В іншому випадку вам не уникнути алергії на обличчі.

Як фарбувати брови

Як пофарбувати брови самостійно / Фото: pinterest

Заберіть волосся в заколку або під пов'язку, щоб вони не заважали . Підготуйте фарбу згідно з інструкцією . Область навколо брів обробіть жирним кремом , щоб барвник не подіяв на шкіру і щоб його згодом можна було легше стерти, якщо ви промахнетеся. Пензликом або ватною паличкою наберіть трохи фарби і акуратно нанесіть її на дуги брів. Зачекайте 10-15 хвилин , щоб барвник подіяв. Серветкою або ватним диском зітріть із брів фарбу та надлишки жирного крему зі шкіри. Після процедури фарбування брів слід бути акуратнішими із засобами для вмивання і не використовувати надто агресивні склади, інакше фарба швидко змиється.

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