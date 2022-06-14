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Як помитися, якщо немає гарячої води: поради від практичної до креативної

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 червня, 16:25
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У річці, у струмку, в океані і в ванні – як іще можна викупатися
Відключили гарячу воду - як помитися
Відключили гарячу воду - як помитися / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

У багатьох містах влітку відключають гарячу воду на певний період. Це робиться для ремонту та профілактики водорозподільних систем. Але через такі відключення люди зазнають великих незручностей, бо позбавлені можливості викупатися і причепуритися.

Як можна помитися в умовах, коли у крані немає гарячої води, читайте у нашій статті.

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Як викупатися, якщо відключили гарячу воду: лайфхаки

  • Нагрійте воду у каструлі. Або відразу в кількох великих ємностях, поставивши на плиту. Заздалегідь наберіть трохи холодної води у ванну, а потім розбавте окропом і відрегулюйте потрібну температуру. Згодні, процес нешвидкий і незручний, зате надійний і вдома.
    Воду можна нагріти у каструлях / Фото: pinterest
    Воду можна нагріти у каструлях / Фото: pinterest
  • Дістаньте кип'ятильник. Вам знадобиться не маленький чайний, а побутовий кип'ятильник, який може досить швидко нагріти великий об'єм води у відрі або каструлі. Майте на увазі, що не рекомендується опускати цей електроприлад у ванну для безпеки, щоб не вдарило струмом.
  • Відвідайте лазню . Або сауну. Ці заклади саме призначені для купання та парилки. Тим більше, що це корисно для здоров'я. Ви можете знову ж таки вирушити до друзів або скористатися послугами приватних міських саун.
    У лазні можна з комфортом помитися / Фото: pinterest
    У лазні можна з комфортом помитися / Фото: pinterest
  • Сходіть у гості . Зазвичай гарячу воду не відключають одразу по всьому місту. Тож раптова відсутність цієї зручності – привід відвідати друзів чи родичів, які живуть на іншому кінці, та поєднати приємне з корисним. І викупаєтесь, і поспілкуєтеся – не забудьте прихопити гостинців до чаю.
  • Вирушайте в басейн або аквапарк . Влаштуйте свято душі та тіла для всієї родини. Особливо від цієї ідеї будуть у захваті діти. Ви отримаєте порцію водних розваг, та ще й зможете помитися і до, і після басейну.
    В аквапарку ви приємно проведете час / Фото: pixabay
    В аквапарку ви приємно проведете час / Фото: pixabay
  • Купуйте бойлер . Досить один раз вкласти велику суму, зате згодом не залежатимете від постачальників гарячої води у ваших трубах. Водонагрівач дозволить продовжувати з комфортом купатися та мити посуд. А заразом і приймати гостей, у яких відключили гарячу воду.
  • Експлуатуйте пральну машину. Отримати за один раз великий обсяг гарячої води допоможе саме вона. Запустіть прання вхолосту на максимальному температурному режимі, відкрутіть зливний шланг від каналізації та опустіть його у ванну. А перед режимом полоскання вимкніть машину, щоб вона не лила холодну воду.
    Пральна машина гріє воду / Фото: pixabay
    Пральна машина гріє воду / Фото: pixabay
  • Використовуйте доглядові засоби . Якщо з водою зовсім туго, вам знадобляться сухий шампунь та вологі серветки. Цими засобами можна, на край, підтримати чистоту тіла і волосся протягом деякого часу.

Раніше ми розповідали, як пофарбувати брови в домашніх умовах. Дізнайтеся також, як можна просто і безболісно видалити жуйку з волосся.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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