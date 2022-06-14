Як помитися, якщо немає гарячої води: поради від практичної до креативної

У річці, у струмку, в океані і в ванні – як іще можна викупатися

Відключили гарячу воду - як помитися / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

У багатьох містах влітку відключають гарячу воду на певний період. Це робиться для ремонту та профілактики водорозподільних систем. Але через такі відключення люди зазнають великих незручностей, бо позбавлені можливості викупатися і причепуритися.

Як можна помитися в умовах, коли у крані немає гарячої води, читайте у нашій статті.

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Як викупатися, якщо відключили гарячу воду: лайфхаки

Нагрійте воду у каструлі. Або відразу в кількох великих ємностях, поставивши на плиту. Заздалегідь наберіть трохи холодної води у ванну, а потім розбавте окропом і відрегулюйте потрібну температуру. Згодні, процес нешвидкий і незручний, зате надійний і вдома.

Воду можна нагріти у каструлях / Фото: pinterest

Або відразу в кількох великих ємностях, поставивши на плиту. Заздалегідь наберіть трохи холодної води у ванну, а потім розбавте окропом і відрегулюйте потрібну температуру. Згодні, процес нешвидкий і незручний, зате надійний і вдома. Дістаньте кип'ятильник. Вам знадобиться не маленький чайний, а побутовий кип'ятильник, який може досить швидко нагріти великий об'єм води у відрі або каструлі. Майте на увазі, що не рекомендується опускати цей електроприлад у ванну для безпеки, щоб не вдарило струмом.

Вам знадобиться не маленький чайний, а побутовий кип'ятильник, який може досить швидко нагріти великий об'єм води у відрі або каструлі. Майте на увазі, що не рекомендується опускати цей електроприлад у ванну для безпеки, щоб не вдарило струмом. Відвідайте лазню . Або сауну. Ці заклади саме призначені для купання та парилки. Тим більше, що це корисно для здоров'я. Ви можете знову ж таки вирушити до друзів або скористатися послугами приватних міських саун.

У лазні можна з комфортом помитися / Фото: pinterest

. Або сауну. Ці заклади саме призначені для купання та парилки. Тим більше, що це корисно для здоров'я. Ви можете знову ж таки вирушити до друзів або скористатися послугами приватних міських саун. Сходіть у гості . Зазвичай гарячу воду не відключають одразу по всьому місту. Тож раптова відсутність цієї зручності – привід відвідати друзів чи родичів, які живуть на іншому кінці, та поєднати приємне з корисним. І викупаєтесь, і поспілкуєтеся – не забудьте прихопити гостинців до чаю.

. Зазвичай гарячу воду не відключають одразу по всьому місту. Тож раптова відсутність цієї зручності – привід відвідати друзів чи родичів, які живуть на іншому кінці, та поєднати приємне з корисним. І викупаєтесь, і поспілкуєтеся – не забудьте прихопити гостинців до чаю. Вирушайте в басейн або аквапарк . Влаштуйте свято душі та тіла для всієї родини. Особливо від цієї ідеї будуть у захваті діти. Ви отримаєте порцію водних розваг, та ще й зможете помитися і до, і після басейну.

В аквапарку ви приємно проведете час / Фото: pixabay

. Влаштуйте свято душі та тіла для всієї родини. Особливо від цієї ідеї будуть у захваті діти. Ви отримаєте порцію водних розваг, та ще й зможете помитися і до, і після басейну. Купуйте бойлер . Досить один раз вкласти велику суму, зате згодом не залежатимете від постачальників гарячої води у ваших трубах. Водонагрівач дозволить продовжувати з комфортом купатися та мити посуд. А заразом і приймати гостей, у яких відключили гарячу воду.

. Досить один раз вкласти велику суму, зате згодом не залежатимете від постачальників гарячої води у ваших трубах. Водонагрівач дозволить продовжувати з комфортом купатися та мити посуд. А заразом і приймати гостей, у яких відключили гарячу воду. Експлуатуйте пральну машину. Отримати за один раз великий обсяг гарячої води допоможе саме вона. Запустіть прання вхолосту на максимальному температурному режимі, відкрутіть зливний шланг від каналізації та опустіть його у ванну. А перед режимом полоскання вимкніть машину, щоб вона не лила холодну воду.

Пральна машина гріє воду / Фото: pixabay

Отримати за один раз великий обсяг гарячої води допоможе саме вона. Запустіть прання вхолосту на максимальному температурному режимі, відкрутіть зливний шланг від каналізації та опустіть його у ванну. А перед режимом полоскання вимкніть машину, щоб вона не лила холодну воду. Використовуйте доглядові засоби . Якщо з водою зовсім туго, вам знадобляться сухий шампунь та вологі серветки. Цими засобами можна, на край, підтримати чистоту тіла і волосся протягом деякого часу.

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