Як не зіпсувати посуд: що не можна мити в посудомийці

Що не можна мити в посудомийці / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Посудомийка на кухні – справжня помічниця для багатьох господинь. Вона заощаджує багато часу і сил, особливо у великій сім'ї, де багато готують, щедро накривають, а потім миють гору брудного посуду.
Але при всій своїй зручності цей гаджет придатний не для всього кухонного приладдя . І якісь предмети доведеться відмивати по-старому вручну.
Ми розповімо, який посуд та інвентар категорично не можна мити в посудомийній машині , якщо ви не хочете зламати техніку або зіпсувати речі.
Як не можна використовувати посудомийку: лайфхаки
- Лайфхак 1. Дерево
Посуд, інвентар та обробні дошки, виготовлені з дерева, а особливо з лакуванням, не призначені для обробки у посудомийці. Тривалий вплив гарячої води та сушіння призведе до того, що дерево деформується, покоробиться та розтріскається.
- Лайфхак 2. Порцеляна
Порцеляновий посуд, особливо старовинний із позолотою та ручним розписом, не витримає сильного напору води та пари посудомийної машини.
- Лайфхак 3. Мідь
Мідний посуд після миття в машині ризикує втратити свій початковий блиск, вкритися плямами і потьмяніти.
- Лайфхак 4. Кришталь
Ніжне скло може тріснути та розвалитися від попадання в гарячу воду.
- Лайфхак 5. Тефлон
Антипригарний посуд також не можна мити в посудомийці, тому що він буде із плямами. Уважно читайте правила догляду такого посуду в інструкції.
- Лайфхак 6. Алюміній
Алюмінієвий посуд окислюється під впливом миючих засобів і набуває чорного нальоту. Позбутися його вдасться лише, зчистивши наждачним папером, що може зіпсувати посуд.
- Лайфхак 7. Тертка
Тертки, шатківниці, часничниці та інші подрібнювальні інструменти мають занадто дрібні та вузькі отвори. Вони погано відмиваються і водою, і парою. Особливо якщо на них подрібнювали сир чи часник.
- Лайфхак 8. Термос
Вакуумні термоси та кружки, в яких встановлена скляна колба з піноізоляцією між стінками не переживе обробку в посудомийці. На відміну від аналогічних предметів із нержавіючої сталі.
- Лайфхак 9. Етикетки
Перш ніж помістити банки, пляшки та інший посуд у мийку, видаліть етикетки. Папір із клеєм може забити фільтр та вивести з ладу вашу техніку.
- Лайфхак 10. Ножі
У посудомийці ваші ідеально заточені ножі можуть зіпсуватися, тому що їм шкідливо довго перебувати в гарячій воді. А гострий ніж при неправильному розміщенні може пошкодити посудомийку.
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