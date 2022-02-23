Як не зіпсувати посуд: що не можна мити в посудомийці

Що не можна мити в посудомийці / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Посудомийка на кухні – справжня помічниця для багатьох господинь. Вона заощаджує багато часу і сил, особливо у великій сім'ї, де багато готують, щедро накривають, а потім миють гору брудного посуду.

Але при всій своїй зручності цей гаджет придатний не для всього кухонного приладдя . І якісь предмети доведеться відмивати по-старому вручну.

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Ми розповімо, який посуд та інвентар категорично не можна мити в посудомийній машині , якщо ви не хочете зламати техніку або зіпсувати речі.

Як не можна використовувати посудомийку: лайфхаки

Лайфхак 1. Дерево

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

Посуд, інвентар та обробні дошки, виготовлені з дерева, а особливо з лакуванням, не призначені для обробки у посудомийці. Тривалий вплив гарячої води та сушіння призведе до того, що дерево деформується, покоробиться та розтріскається.

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Лайфхак 2. Порцеляна

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

Порцеляновий посуд, особливо старовинний із позолотою та ручним розписом, не витримає сильного напору води та пари посудомийної машини.

Лайфхак 3. Мідь

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

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Мідний посуд після миття в машині ризикує втратити свій початковий блиск, вкритися плямами і потьмяніти.

Лайфхак 4. Кришталь

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

Ніжне скло може тріснути та розвалитися від попадання в гарячу воду.

Лайфхак 5. Тефлон

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

Антипригарний посуд також не можна мити в посудомийці, тому що він буде із плямами. Уважно читайте правила догляду такого посуду в інструкції.

Лайфхак 6. Алюміній

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

Алюмінієвий посуд окислюється під впливом миючих засобів і набуває чорного нальоту. Позбутися його вдасться лише, зчистивши наждачним папером, що може зіпсувати посуд.

Лайфхак 7. Тертка

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

Тертки, шатківниці, часничниці та інші подрібнювальні інструменти мають занадто дрібні та вузькі отвори. Вони погано відмиваються і водою, і парою. Особливо якщо на них подрібнювали сир чи часник.

Лайфхак 8. Термос

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

Вакуумні термоси та кружки, в яких встановлена скляна колба з піноізоляцією між стінками не переживе обробку в посудомийці. На відміну від аналогічних предметів із нержавіючої сталі.

Лайфхак 9. Етикетки

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

Перш ніж помістити банки, пляшки та інший посуд у мийку, видаліть етикетки. Папір із клеєм може забити фільтр та вивести з ладу вашу техніку.

Лайфхак 10. Ножі

Що не можна мити в посудомийці / Фото: pinterest

У посудомийці ваші ідеально заточені ножі можуть зіпсуватися, тому що їм шкідливо довго перебувати в гарячій воді. А гострий ніж при неправильному розміщенні може пошкодити посудомийку.

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