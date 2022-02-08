Як мити дерев'яний посуд: головні хитрощі

Правильний та своєчасний догляд подовжить життя гарним дерев'яним тарілкам, ложкам та мискам

Як мити та чистити дерев'яний посуд: корисні поради / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Вироби з дерева, у тому числі й дерев'яний посуд , мають особливу енергетику і надають кухні неповторного природного шарму.

Але дерев'яне кухонне приладдя має суттєві недоліки : через часте використання воно швидко втрачає первозданний вигляд, а рідке застосування, навпаки, сприяє утворенню затхлого запаху. Також дерево може псуватися від впливу води та миючих засобів.

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Як потрібно доглядати за посудом та столовим приладдям, виготовленим із дерева, дізнайтесь у нашій статті. Дотримуючись цих правил, ви зможете довго користуватися улюбленими тарілками, мисками, менажницями, ложками, лопатками та обробними дошками.

Як мити та чистити дерев'яний посуд: лайфхаки

Лайфхак 1. Швидкість

Як мити дерев'яний посуд / Фото: pinterest

Не залишайте надовго дерев'яний посуд після використання , особливо якщо у ньому були сильно пахучі продукти – часник, цибуля, копченість, риба, сир тощо. Чим швидше ви помиєте і обробите приладдя, тим менше бруду і запахів воно вбере.

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Лайфхак 2. Вода

Як мити дерев'яний посуд / Фото: pinterest

Повернути первозданний охайний вигляд та нормальний запах необробленому та незабарвленому дерев'яному посуду можна за допомогою звичайної води. Для цього прокип'ятіть приладдя у чистій воді 5 хвилин, а потім висушіть природним способом – на сонці або на повітрі.

Лайфхак 3. Гірчиця

Як мити дерев'яний посуд / Фото: pinterest

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Швидко та якісно від будь-яких забруднень дерев'яний посуд чистить сухий гірчичний порошок. Протріть ним поверхню посуду, потім змийте теплою водою і промокніть рушником насухо або висушіть на повітрі.

Лайфхак 4. Хлорка

Як мити дерев'яний посуд / Фото: pinterest

Хлорка не лише миє, а й дезінфікує посуд. Розведіть її у воді в пропорції 1:20. Занурте в хлорну воду дерев'яне приладдя і залиште на 1 годину. Потім помістіть у миску з гарячою водою і миючим засобом на 10 хвилин, щоб нейтралізувати запах хлорки . Добре прополосніть і висушіть.

Лайфхак 5. Сіль та лимон

Як мити дерев'яний посуд / Фото: pinterest

Найбільш схильні до впливу продуктів і накопичення запахів та жиру обробні дошки – на них готується, ріжеться, відбивається багато різноманітних продуктів. А тому догляд за ними має бути особливо ретельним. Після використання натріть дошку кухонною сіллю і залиште на 15 хвилин, потім протріть половинкою лимона та просушіть.

Лайфхак 6. Перекис

Як мити дерев'яний посуд / Фото: pinterest

Щоб повернути дерев'яному посуду втраченого блиску й кольору , протріть його поверхню перекисом водню, а потім промийте теплою водою.

Лайфхак 7. Спирт

Як мити дерев'яний посуд / Фото: pinterest

Для дезінфекції і щоб уникнути накопичення затхлого або специфічного запаху на дерев'яному посуді після миття, протирайте його спиртом, горілкою або звичайним столовим оцтом.

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