Як помити мультиварку всередині та зовні: поради і лайфхаки

Після приготування їжі всередині мультиварки накопичується бруд, жир, частинки продуктів. Але оскільки це електричний прилад, мити його, як звичайний посуд, в мийці не вийде. Чищення мультиварки має свої нюанси .
Як відмити мультиварку: лайфхаки
- Лайфхак 1. Як помити чашу
Чашу потрібно дістати з мультиварки, промити її, як звичайний посуд, під струменем води за допомогою губки без абразивної поверхні та засобу для миття посуду . Також промийте паровий клапан.
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- Лайфхак 2. Як мити кришку мультиварки
Кришка від'єднується і також добре миється у воді. Але якщо конструкція мультиварки не передбачає знімну кришку, то сам корпус потрібно загорнути у пакет , а кришку акуратно помити під струменем води, піднісши техніку до раковини.
- Лайфхак 3. Як мити мультиварку всередині
Внутрішня поверхня мультиварки відмивається губкою із содою , а також нею протирається нагрівальний елемент.
- Лайфхак 4. Як почистити мультиварку ззовні
Корпус мультиварки ззовні зручно протирати вологою серветкою, бажано із мікрофібри але не мокрою.
- Лайфхак 5. Як швидко помити мультиварку
Якщо мультиварка не дуже брудна, її можна швидко привести до ладу. Для цього налийте у чашу трохи води, додайте половинку лимона та увімкніть режим "на пару" на 15 хвилин . Потім протріть чашу, саму мультиварку та кришку зсередини.
Раніше ми розповідали, як відмити каструлю, що пригоріла, в домашніх умовах.