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Як помити мультиварку всередині та зовні: поради і лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 січня, 16:25
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Як і звичайна каструля, цей кухонний гаджет потребує обов'язкового догляду, миття та чищення.
Як відмити мультиварку просто і швидко в домашніх умовах: поради господаркам
Як відмити мультиварку просто і швидко в домашніх умовах: поради господаркам / Фото: Колаж: Сьогодні

Після приготування їжі всередині мультиварки накопичується бруд, жир, частинки продуктів. Але оскільки це електричний прилад, мити його, як звичайний посуд, в мийці не вийде. Чищення мультиварки має свої нюанси .

Як відмити мультиварку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Як помити чашу

Як помити мультиварку
Як помити мультиварку

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Чашу потрібно дістати з мультиварки, промити її, як звичайний посуд, під струменем води за допомогою губки без абразивної поверхні та засобу для миття посуду . Також промийте паровий клапан.

  • Лайфхак 2. Як мити кришку мультиварки

Як помити мультиварку
Як помити мультиварку

Кришка від'єднується і також добре миється у воді. Але якщо конструкція мультиварки не передбачає знімну кришку, то сам корпус потрібно загорнути у пакет , а кришку акуратно помити під струменем води, піднісши техніку до раковини.

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  • Лайфхак 3. Як мити мультиварку всередині

Як помити мультиварку
Як помити мультиварку / Фото: Pinterest

Внутрішня поверхня мультиварки відмивається губкою із содою , а також нею протирається нагрівальний елемент.

  • Лайфхак 4. Як почистити мультиварку ззовні

Як помити мультиварку
Як помити мультиварку

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Корпус мультиварки ззовні зручно протирати вологою серветкою, бажано із мікрофібри але не мокрою.

  • Лайфхак 5. Як швидко помити мультиварку

Як помити мультиварку
Як помити мультиварку

Якщо мультиварка не дуже брудна, її можна швидко привести до ладу. Для цього налийте у чашу трохи води, додайте половинку лимона та увімкніть режим "на пару" на 15 хвилин . Потім протріть чашу, саму мультиварку та кришку зсередини.

Раніше ми розповідали, як відмити каструлю, що пригоріла, в домашніх умовах.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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