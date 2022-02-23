Как не испортить посуду: что нельзя мыть в посудомойке

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Посудомойка на кухне – настоящая помощница для многих хозяек. Она экономит массу времени и сил, особенно в большой семье, где много готовят, щедро накрывают, а затем моют гору грязной посуды.

Но при всем своем удобстве этот гаджет пригоден не для всей кухонной утвари . И какие-то предметы придется отмывать по старинке вручную.

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Мы расскажем, какую посуду и инвентарь категорически нельзя мыть в посудомоечной машине , если вы не хотите сломать технику или испортить вещи.

Как нельзя использовать посудомойку: лайфхаки

Лайфхак 1. Дерево

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

Посуда, инвентарь и разделочные доски, изготовленные из дерева, а особенно с лакировкой, не предназначены для обработки в посудомойке. Длительное воздействие горячей воды и сушки приведет к тому, что дерево деформируется, покоробится и растрескается.

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Лайфхак 2. Фарфор

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

Фарфоровая посуда, особенно старинная с позолотой и ручной росписью, не выдержит сильного напора воды и пара посудомоечной машины.

Лайфхак 3. Медь

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

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Медная посуда после мытья в машинке рискует утратить свой первоначальный блеск, покрыться пятнами и потускнеть.

Лайфхак 4. Хрусталь

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

Нежное стекло может треснуть и развалиться от попадания в горячую воду.

Лайфхак 5. Тефлон

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

Антипригарную посуду также нельзя мыть в посудомойке, потому что она окажется с проплешинами. Внимательно читайте правила ухода за такой посудой в инструкции.

Лайфхак 6. Алюминий

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

Алюминиевая посуда окисляется под воздействием моющих средств и приобретает черный налет. Избавиться от него получится лишь, счистив наждачной бумагой, что может испортить посуду.

Лайфхак 7. Терка

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

Терки, шинковки, чесночницы и прочие измельчающие инструменты имеют слишком мелкие и узкие отверстия. Они плохо отмываются и водой, и паром. Особенно если на них измельчали сыр или чеснок.

Лайфхак 8. Термос

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

Вакуумные термосы и кружки, в которых установлена стеклянная колба с пеноизоляцией между стенками не переживет обработку в посудомойке. В отличие от аналогичных предметов из нержавеющей стали.

Лайфхак 9. Этикетки

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

Прежде чем поместить банки, бутылки и другую посуду в мойку, удалите с них этикетки. Бумага с клеем может забить фильтр и вывести из строя вашу технику.

Лайфхак 10. Ножи

Что нельзя мыть в посудомойке / Фото: pinterest

В посудомойке ваши идеально заточенные ножи могут испортиться, потому что им вредно долго пребывать в горячей воде. А острый нож при неправильном размещении может повредить посудомойку.

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