Як оформити низ ялинки на Новий рік: ТОП-10 різноманітних ідей із фото

Як красиво оформити місце під новорічною ялинкою / Фото: Колаж: Сьогодні
До Нового року 2022 залишається не так багато часу, настав час декорувати оселю , щоб створити святковий настрій. Раніше ми вже розповідали, як прикрасити ялинку на Новий рік 2022. А ще ділилися ідеями, як зробити новорічні іграшки власноруч. І навіть пропонували оформити плоску ялинку, якщо в будинку обмаль місця.
А ось як ефектно, мило та прикольно прикрасити низ новорічної ялинки ? Погодьтеся, голий стовбур виглядає не дуже ошатно. У нас є безліч ідей та варіантів – від мішка до елегантної спідниці.
Як прикрасити основу ялинки: лайфхаки
- Лайфхак 1. Покривало
Традиційний спосіб прикрасити основу ялинки – застелити її ошатним покривалом . До речі, воно ще й захистить підлогу від смоли, що капає, якщо у вас ялинка справжня, а не штучна.
- Лайфхак 2. Кошик
Плетенка з вербових лозин або інших гілочок виглядає дуже природно та органічно . Особливо таке оформлення підійде для декорації у сільському стилі. Можна закріпити підставку всередині великого кошика або взяти бокову частину плетінки без дна і обернути нею ствол.
- Лайфхак 3. Мішок
Дід Мороз у своєму мішку може приносити не лише подарунки, а й цілу ялинку. Розстеліть мішковину на підлогу, зверху поставте деревце, потім оберніть тканиною його низ і зав'яжіть гарний бант.
- Лайфхак 4. Сніг
Сніг, а точніше його імітація – виглядає дуже гарно під новорічною ялинкою. Начебто вона й досі стоїть у засніженому лісі. Зробити таке снігове покривало можна із ворсистої тканини білого кольору, вати, ватину, синтепону або пінопласту.
- Лайфхак 5. Крига
Розвиваємо тему казки: діти просто прийдуть у захват, якщо ви не обмежитеся однією ялинкою. Нехай вся кімната на свята перетвориться на новорічний сюжет : зачарований ліс, поле чудес або антарктичну крижину з білими ведмедями
- Лайфхак 6. Санки
Ось така святкова ялинка прибула до вас на санчатах. Виглядає прикольно, тільки продумайте стійкість усієї конструкції , щоб дерево не перекинулося у непередбачений момент.
- Лайфхак 7. Подарунки
Дід Мороз приніс вам так багато подарунків , що за ними майже не видно ялинки – чудовий варіант замаскувати основу дерева.
- Лайфхак 8. Гірлянди
Ялинку можна оформити за допомогою привабливих подарунків, підсвічених зсередини гірляндами . Виглядає така прикраса казково та яскраво, особливо увечері.
- Лайфхак 9. Органза
Дуже ніжно та повітряно, як на хмаринці , виглядає ялинка, декорована знизу напівпрозорою органзою.
- Лайфхак 10. Спідниця
Кокетлива ялинка не відмовиться, якщо ви пошиєте їй справжній одяг . Виріжте коло, зробіть надріз та круглий виріз усередині під стовбур. А саму спідницю розшийте милою вишивкою, тасьмою, оборками, бантиками, блискітками – на що вистачить вашої фантазії.
Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.