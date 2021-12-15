Як зробити плоску ялинку на Новий рік 2022: ТОП-12 чудових ідей

Креативну ялинку можна зробити з тканини, іграшок, книжок, дощика і навіть фотографій: дивіться як.

Як зробити плоску ялинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Мало місця, ніде розвернутися , а ще поставити стіл, розсадити гостей та розважити дітей? Але ж все одно хочеться, щоб вдома був символ новорічних свят, чи не так?

Пропонуємо вам вбрати ялинку не просту, а плоску – вона не займе зайвих сантиметрів у квартирі, зате створить новорічний настрій . Як зробити це креативно та весело, читайте у наших лайфхаках.

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Раніше ми вже розповідали, як оформити мандаринами Новий рік 2022, а також, як зробити новорічні іграшки для веселого та радісного свята.

А зараз пропонуємо переглянути та надихнутися ідеями оригінального виготовлення новорічного дерева власноруч , яке можна просто повісити на стіну, без проблем відсунути, переставити або навіть скласти.

Як зробити плоску ялинку: лайфхаки

Лайфхак 1. Ялинка із тканини

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

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Це абсолютно безпечний варіант, який просто ідеальний, якщо у будинку є дитина чи кішка. Нічого не впаде і не розіб'ється, а всі деталі м'які та пухнасті. На тканинну основу просто начепіть фетрові іграшки за допомогою ґудзиків чи липучок.

Лайфхак 2. Книжкова ялинка

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

У будинку багато книжок? На час новорічних свят вони можуть принести не лише знання, а й естетичну користь. Складіть книги у стопку на підлозі, прикрасьте кульками і гірляндами.

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Лайфхак 3. Ялинка-шафа

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

Інший варіант використання книг – під ялинку можна креативно замаскувати цілу книжкову шафу . Розташуйте в ній книги так, щоб створювалася видимість ялинки.

Лайфхак 4. Ялинка із хвої

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

Можливо, гості навіть не помітять заміни. Не всю ялинку, а кілька хвойних гілочок вистачить для того, щоб прикрашати стіну в новорічному стилі. Атмосферності святу додадуть кульки.

Лайфхак 5. Ялинка з дощика

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

Ту ж функцію виконає святковий яскравий дощик . Викладіть із нього на стіні зигзаги, доповніть гірляндами та іграшками.

Лайфхак 6. Ялинка з гілочок

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

А ось яка красуня виходить зі звичайних паличок та гілочок, підвішених на нитці та обмотаних яскравою гірляндою. Як варіант прикрасьте таку ялинку ароматними та їстівними іграшками.

Лайфхак 7. Ялинка-рамка

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

Дуже модна зараз трикутна ялинка, зроблена у вигляді простої рамки. А всередині на стрижнях чи нитках розвішуються ялинкові іграшки.

Лайфхак 8. Ялинка із втулок

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

Як щодо плоскої ялинки із паперових втулок ? Картонні циліндри від туалетного паперу та кухонних рушників – просто незамінний будівельний матеріал! Пофарбуйте у зелений колір і склейте між собою, виклавши піраміду. А в кожну клітинку можна покласти кульку або гостинець.

Лайфхак 9. Іграшкова ялинка

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

Іграшкова – не тому, що маленька, а тому що викладена з іграшок . Зробіть її разом із дитиною. За бажанням ускладніть процес, давши завдання малюкові вибрати іграшки лише зеленого кольору.

Лайфхак 10. Фотоялинка

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

Нема ні місця, ні іграшок, ні гірлянд? Зробіть ялинку із фотографій . Це дуже просто – розташуйте улюблені фотки на стіні у формі новорічного деревця, а зверху причепіть зірочку чи бантик. Душевність сімейному святу забезпечена!

Лайфхак 11. Картина

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

Намалюйте! На папері, на полотні, на шматку картону чи шпалер. Фарбами, олівцями, штампиками або візьміть готові фотошпалери із хвойним деревом. А іграшки також можна намалювати або розвісити справжні.

Лайфхак 12. Ялинка з кута

Як зробити плоску ялинку / Фото: pinterest

Геніально простий і креативний варіант новорічного декору у квартирі можна зробити зі звичайного кута.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.