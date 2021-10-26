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Як вносити підкорм восени: ТОП-7 добрив

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 жовтня, 18:03
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Найцінніші добрива для майбутнього врожаю, які важливо встигнути внести у ґрунт до настання зими
Як вносити підкормку восени
Як вносити підкормку восени / Фото: Колаж: Сьогодні

Після збирання врожаю слід не просто дати відпочинок землі, а й збагатити її добривами щоб вона знову стала родючою і навесні подарувала свою енергію новим рослинам та врожаю.

Тож добрива, внесені перед зимою , допоможуть у рази збільшити родючість вашої ділянки, за необхідності покращити її структуру, а також підвищити захист та імунітет зимуючих рослин.

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Головне правило: на зиму немає сенсу вносити добрива з азотом , тому що за довгий період вони вимиваються із землі і втрачають свою цінність. А рослини, що залишилися в грунті, від азоту можуть піти в ріст, чого не потрібно робити в зиму.

Як збагатити ґрунт добривами восени: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Мінеральні комплекси

Осінні добрива / Фото: pinterest
Осінні добрива / Фото: pinterest

Мінеральні добрива призначені для різного виду підживлення , а тому слід вибирати їх відповідно до потреб на ділянці: для багаторічних рослин, хвойних порід, газонів, ягідних грядок, плодових дерев, городних культур тощо. Готові склади повинні містити позначку "осінь". В них мало азоту, зате більше калію, фосфору, кальцію.

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  • Лайфхак 2. Калій та фосфор

Осінні добрива / Фото: pinterest
Осінні добрива / Фото: pinterest

Дачники намагаються збагатити землю цим видом добрива, тому що хлор, який міститься у калії, саме встигає за зиму втратити свою силу та негативний вплив на рослини, висаджені навесні.

  • Лайфхак 3. Компост

Осінні добрива / Фото: pinterest
Осінні добрива / Фото: pinterest

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Осінні місяці – найвдаліший час для внесення у ґрунт дозрілого компосту . Він значно підвищує родючість землі та покращує її структуру.

  • Лайфхак 4. Сидерати

Осінні добрива / Фото: pinterest
Осінні добрива / Фото: pinterest

Зазвичай наприкінці літа на вільній ділянці висіваються сидерати. До середини осені вони встигають достатньо вирости, після чого рослини скошують і закладають у грунт . Виходить вигідне та екологічно чисте добриво, яке відновлює нормальний баланс речовин у ґрунті та родючість землі.

  • Лайфхак 5. Торф

Осінні добрива / Фото: pinterest
Осінні добрива / Фото: pinterest

Торф більш практично та ефективно комбінувати з компостом , ніж використовувати ці добрива окремо.

  • Лайфхак 6. Деревна зола

Осінні добрива / Фото: pinterest
Осінні добрива / Фото: pinterest

Періодично під час осіннього перекопування землі слід додавати золу . Її отримують після спалювання деревини, обрізаних гілок, бадилля, бур'янів. Крім того, зола нейтралізує надто кислий ґрунт.

  • Лайфхак 7. Гній

Осінні добрива / Фото: pinterest
Осінні добрива / Фото: pinterest

Послід і гній у свіжому вигляді не можна вносити у ґрунт, щоб не спалити коріння рослин. Зате таку органіку додають восени під перекопування землі – це підвищує родючість ґрунту.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як доглядати малину після плодоношення.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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