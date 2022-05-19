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Як зробити свічку з мила: цікавий лайфхак із фото

Ольга Козачок
19 травня, 14:55
При необхідності та заради інтересу освітлювальний прилад можна виготовити із миючого засобу.

Як зробити свічку з мила / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

У житті бувають різні ситуації. І знання ніколи не завадять. Пропонуємо вам провести досвід, як можна зробити свічку зі звичайного мила.

Цей цікавий експеримент можна провести із дітьми для загального розвитку. А можливо, такий досвід стане вам у нагоді, якщо раптом ви опинитеся в похідних умовах, коли є мило, але немає світла .

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Крім того, такий власноруч виготовлений і прикрашений оригінальний виріб можна презентувати в якості ексклюзивного подарунку .

Для виготовлення свічки вам знадобиться:

З мила можна зробити свічку / Фото: pinterest

  • 1 шматок господарського мила,
  • столовий оцет,
  • вода;
  • товста бавовняна нитка.

Як зробити свічку з мила: покрокова інструкція

  1. Подрібніть господарське мило за допомогою терки або ножем і помістіть у каструлю.
    Подрібніть мило / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
  2. Налийте воду так, щоб вона покрила мильну стружку .
    Влийте воду / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
  3. Поставте каструлю з милом у більшу за розміром ємність із водою для водяної бані . Нагрійте воду та помішуйте мило до повного розчинення.
    Водяна лазня / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
  4. Зніміть каструлю з вогню і влийте оцет.
    Додати оцет / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
  5. Під дією кислоти у розчині утворюється густа біла маса – стеарін.
    Поява стеарину / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
  6. Залишіть масу остигати, а потім дістаньте стеарин .
    Дістаньте стеарин / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
  7. Поламайте його на шматочки і промийте у воді , а потім висушіть за допомогою паперових серветок.
    Висушіть стеарин / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
  8. Підготуйте ґнот , прив'язавши на нитку грузик.
    Зробіть ґнот / Фото: скріншот з YouTube/iziScience
  9. Отриманий стеарин знову розтопіть на водяній бані , використовуючи непотрібний металевий посуд, наприклад, консервну банку.
    Розтопіть стеарин / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
  10. Розплавлений стеарин вилийте у вибрану баночку, яка може бути свічником. Але при бажанні можна буде дістати застиглу свічку, помістивши її ненадовго у гарячу воду .
    Виготовлення свічки / Фото: pinterest
  11. На цьому етапі можна поекспериментувати з кольором, формою, добавками та прикрасами майбутніх свічок.
    Прикрасьте свічки / Фото: unsplash
  12. Помістіть всередину ґнот, закріпивши його над банкою , і залиште свічку до повного остигання.
    Вставте ґнот у свічку / Фото: скріншот із YouTube/iziScience

Раніше ми ділилися напрочуд простим лайфхаком, як запалювати свічку, щоб не обпектися. А ще розповідали, як зробити зі старої банки свічник та безліч інших красивих речей.