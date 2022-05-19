Як зробити свічку з мила: цікавий лайфхак із фото

Як зробити свічку з мила / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
У житті бувають різні ситуації. І знання ніколи не завадять. Пропонуємо вам провести досвід, як можна зробити свічку зі звичайного мила.
Цей цікавий експеримент можна провести із дітьми для загального розвитку. А можливо, такий досвід стане вам у нагоді, якщо раптом ви опинитеся в похідних умовах, коли є мило, але немає світла .
Крім того, такий власноруч виготовлений і прикрашений оригінальний виріб можна презентувати в якості ексклюзивного подарунку .
Для виготовлення свічки вам знадобиться:
З мила можна зробити свічку / Фото: pinterest
- 1 шматок господарського мила,
- столовий оцет,
- вода;
- товста бавовняна нитка.
Як зробити свічку з мила: покрокова інструкція
- Подрібніть господарське мило
за допомогою терки або ножем і помістіть у каструлю.Подрібніть мило / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
- Налийте воду так, щоб вона покрила мильну стружку
.Влийте воду / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
- Поставте каструлю з милом у більшу за розміром ємність із водою для водяної бані
. Нагрійте воду та помішуйте мило до повного розчинення.Водяна лазня / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
- Зніміть каструлю з вогню і влийте оцет.Додати оцет / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
- Під дією кислоти у розчині утворюється густа біла маса
– стеарін.Поява стеарину / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
- Залишіть масу остигати, а потім дістаньте стеарин
.Дістаньте стеарин / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
- Поламайте його на шматочки і промийте у воді
, а потім висушіть за допомогою паперових серветок.Висушіть стеарин / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
- Підготуйте ґнот
, прив'язавши на нитку грузик.Зробіть ґнот / Фото: скріншот з YouTube/iziScience
- Отриманий стеарин знову розтопіть на водяній бані
, використовуючи непотрібний металевий посуд, наприклад, консервну банку.Розтопіть стеарин / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
- Розплавлений стеарин вилийте у вибрану баночку, яка може бути свічником. Але при бажанні можна буде дістати застиглу свічку, помістивши її ненадовго у гарячу воду
.Виготовлення свічки / Фото: pinterest
- На цьому етапі можна поекспериментувати з кольором, формою, добавками
та прикрасами майбутніх свічок.Прикрасьте свічки / Фото: unsplash
- Помістіть всередину ґнот, закріпивши його над банкою
, і залиште свічку до повного остигання.Вставте ґнот у свічку / Фото: скріншот із YouTube/iziScience
Раніше ми ділилися напрочуд простим лайфхаком, як запалювати свічку, щоб не обпектися. А ще розповідали, як зробити зі старої банки свічник та безліч інших красивих речей.