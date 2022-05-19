Як зробити свічку з мила: цікавий лайфхак із фото

Як зробити свічку з мила / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

У житті бувають різні ситуації. І знання ніколи не завадять. Пропонуємо вам провести досвід, як можна зробити свічку зі звичайного мила.

Цей цікавий експеримент можна провести із дітьми для загального розвитку. А можливо, такий досвід стане вам у нагоді, якщо раптом ви опинитеся в похідних умовах, коли є мило, але немає світла .

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Крім того, такий власноруч виготовлений і прикрашений оригінальний виріб можна презентувати в якості ексклюзивного подарунку .

Для виготовлення свічки вам знадобиться:

З мила можна зробити свічку / Фото: pinterest

1 шматок господарського мила,

столовий оцет,

вода;

товста бавовняна нитка.

Як зробити свічку з мила: покрокова інструкція

Подрібніть господарське мило за допомогою терки або ножем і помістіть у каструлю.

Подрібніть мило / Фото: скріншот із YouTube/iziScience Налийте воду так, щоб вона покрила мильну стружку .

Влийте воду / Фото: скріншот із YouTube/iziScience Поставте каструлю з милом у більшу за розміром ємність із водою для водяної бані . Нагрійте воду та помішуйте мило до повного розчинення.

Водяна лазня / Фото: скріншот із YouTube/iziScience Зніміть каструлю з вогню і влийте оцет.

Додати оцет / Фото: скріншот із YouTube/iziScience Під дією кислоти у розчині утворюється густа біла маса – стеарін.

Поява стеарину / Фото: скріншот із YouTube/iziScience Залишіть масу остигати, а потім дістаньте стеарин .

Дістаньте стеарин / Фото: скріншот із YouTube/iziScience Поламайте його на шматочки і промийте у воді , а потім висушіть за допомогою паперових серветок.

Висушіть стеарин / Фото: скріншот із YouTube/iziScience Підготуйте ґнот , прив'язавши на нитку грузик.

Зробіть ґнот / Фото: скріншот з YouTube/iziScience Отриманий стеарин знову розтопіть на водяній бані , використовуючи непотрібний металевий посуд, наприклад, консервну банку.

Розтопіть стеарин / Фото: скріншот із YouTube/iziScience Розплавлений стеарин вилийте у вибрану баночку, яка може бути свічником. Але при бажанні можна буде дістати застиглу свічку, помістивши її ненадовго у гарячу воду .

Виготовлення свічки / Фото: pinterest На цьому етапі можна поекспериментувати з кольором, формою, добавками та прикрасами майбутніх свічок.

Прикрасьте свічки / Фото: unsplash Помістіть всередину ґнот, закріпивши його над банкою , і залиште свічку до повного остигання.

Вставте ґнот у свічку / Фото: скріншот із YouTube/iziScience

Раніше ми ділилися напрочуд простим лайфхаком, як запалювати свічку, щоб не обпектися. А ще розповідали, як зробити зі старої банки свічник та безліч інших красивих речей.