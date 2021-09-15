Як зробити теплі грядки / Фото: Колаж: Сьогодні
Після збирання врожаю багато дачників збирають і викидають органіку, стебла, бадилля. А дарма, бо це гарний матеріал для утеплення рослин і запорука гарного майбутнього врожаю .
Як правильно облаштувати теплі грядки на ділянці, читайте наші лайфхаки.
Користь від бадилля, бур'янів, скошеної трави, опалого листя і стебел очевидна: такі прошарки для майбутніх рослин виходять економними, простими і екологічно чистими .
При цьому органічні залишки не гниють у компостній купі, віддаючи тепло на вітер, а створюють можливість обігріву для майбутніх сходів і заодно живлять їх .
Нижні шари теплої грядки, перегниваючи природним чином, стають біопаливом. В результаті у такий грунт можна буде висаджувати рослини на 2-3 тижні раніше , ніж на звичайні грядки.
Як зробити теплі грядки: лайфхаки
- Лайфхак 1. Вибір місця
Облаштовуючи теплу грядку, вибирайте відкриті і добре освітлені місця , які згодом виявляться освітленими сонцем, а не під деревами.
- Лайфхак 2. Полив
Для більш активного процесу перегнивання рослин компост має бути весь час вологим . Для цього кожен шар потрібно рясно проливати і стежити, щоб земля не пересихала.
- Лайфхак 3. Якість
Збираючи рослинну масу для грядки, уважно дивіться, щоб в неї не потрапило стороннє насіння , а також рослинні залишки, заражені хворобами чи шкідниками.
- Лайфхак 4. Облаштування грядки
- В обраному місці потрібно зняти верхній родючий шар на глибину приблизно 20-30 см
- Потім із пластику або дерева робиться коробка завширшки приблизно 0 ,5-1 м , яка стане основою для грядки.
- Ця коробка встановлюється в землю. При бажанні її можна трохи поглибити .
- На саме дно поміщаються великі і грубі органічні відходи , які перегниватимуть найдовше і служитимуть дренажем грядки: трухляві дошки і гілки, коріння рослин, грубі стебла тощо.
- Наступний шар – це основна маса більш м'яких рослинних відходів : бадилля, бур'яни, харчові недоїдки і лушпиння, гнилі овочі та фрукти тощо.
- Зверху поміщають вже готовий садовий компост , який добре перегнив.
- А в останню чергу на грядку повертають родючий грунт , якуий спочатку зняли з цього місця.
- Лайфхак 5. Строки
Через 3-4 роки весь грунт з каркаса теплої грядки потрібно поміняти на свіжий. При цьому його можна просто розкидати по інших грядках на ділянці.
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