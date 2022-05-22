Як уберегти авто від крадіжки коліс

Як уберегти колеса автомобіля від крадіжки / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Авто для одних – засіб пересування, а для інших – розкіш. І виявити одного ранку свою машину "розутою" – абсолютно нерадісна подія як для перших, так і для других.

Як можна захистити колеса машини від крадіжки ? Які методи проти злодіїв практикують автолюбителі? Що зробити, щоб не потрапити до категорії жертви злочинців? Дізнайтесь у нашій статті.

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Стоянка, що охороняється

Платна стоянка збереже авто / Фото: pinterest

Тут вам вже вибирати – розщедритися на нормальну стоянку для свого авто, але натомість придбати гарантію його безпеки, або ж не спати ночами, прислухаючись до кожного шарудіння під вікном. Адже крім коліс на парковці, що охороняється, у машини будуть цілими і фари, і скла, та й сама машина не зазнає викрадення.

Сигналізація

Безліч сучасних сигналізацій націлені не тільки на удари та спробу відчинити дверцята авто, а й на кут нахилу машини. Тож при відкручуванні болтів це почують усі навколо. Важливо лише правильно відрегулювати чутливий датчик щоб він не спрацьовував від подиху вітру.

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Секретка на колесо

Секретка вбереже від крадіжки коліс / Фото: pinterest

Це секретне кріплення у вигляді болтів або гайок має унікальну форму головки . Їх видів є дуже багато. Замість стандартних болтів господарі машин ставлять по 1-2 секретки на кожне колесо, що рятує від крадіжки. Адже викрутити такий болт можна лише спеціальним ключем, що йде у комплекті.

Паркування

Намагайтеся ставити машину щільніше до високого бордюру . У цьому випадку у автозлодія значно знижуються шанси вкрасти всі чотири колеса, тому що високий поріг не дасть можливості підставити під днище домкрат. А некомплект коліс коштує набагато дешевше та навряд чи його зацікавить.

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Камери

Якщо є необхідність на певний час залишити автомобіль, паркуйтеся у добре освітленому місці біля офісних будівель та магазинів – там, напевно, є камери спостереження . Такі місця злодіям не до душі, адже знайти вкрадені колеса набагато легше.

Раніше ми розповідали, як завести машину, якщо сів акумулятор. Щоб дізнатися, що робити, якщо запітніло скло, читайте нашу статтю. А ще ми давали поради, як стати ідеальним пасажиром під час подорожі.