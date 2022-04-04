Як прибрати запах із кухні: ТОП-5 порад господаркам

Як прибрати запах із кухні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Кухня – це скупчення різних запахів . І не завжди вони приємні. Навіть апетитні аромати приготування делікатесів через певний час можуть змішатися, настоятися і перетворитися на нав'язливе "амбре", якого захочеться позбутися.

Існує кілька простих правил, дотримуючись яких у вас на кухні та вдома завжди буде приємно пахнути .

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Як усунути неприємні запахи на кухні: лайфхаки

Лайфхак 1. Сміття

Як прибрати неприємний запах – не накопичуйте сміття / Фото: unsplash

Відро для сміття – головне джерело неприємного запаху на кухні. Зрозуміло, що харчові відходи згодом починають гнити, тому важливо регулярно виносити сміття . А саме відро при необхідності ополіскуйте і ретельно просушуйте.

Лайфхак 2. Ароматна їжа

Відразу ж мийте посуд / Фото: unsplash

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Якщо у вас у меню заплановані пахучі продукти, наприклад, часник, сир, риба тощо, то посуд і весь інвентар слід почистити відразу ж після приготування . Так запаху на обробних дошках, тертці, часнику та інших предметах не вдасться застоятися і просочити приміщення. Особливо сильно запахи в'їдаються у дерево та пластик.

Лайфхак 3. Побутова техніка

Регулярно мийте техніку / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Холодильник, мікрохвильова піч, посудомийна машина та інші кухонні гаджети є потенційним джерелом неприємних та застарілих ароматів . Десь затрималися старі продукти, десь залишилися недотертими потіки або крихти, засмітилися фільтри – і ось вже готове джерело смороду. Слідкуйте і ретельно мийте побутову техніку. У холодильнику, наприклад, можна розмістити вугілля або коробочки із содою – ці засоби добре поглинають запахи. А дверцята посудомийної машини залишайте прочиненими.

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Лайфхак 4. Мийка

Прочистити мийку допоможе сода / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Ще одне потенційно небезпечне місце на кухні, яке часто випромінює неприємний запах – це раковина. На стінки труби періодично налипають залишки їжі, жир та інші відходи, які потрібно чистити. Зазвичай може допомогти гаряча вода та сода .

Лайфхак 5. Ефірні олії

Використовуйте приємні аромати / Фото: pixabay

Щоб поселити на кухні приємний та свіжий аромат, можна використати різні пахучі речовини . Це можуть бути ефірні олії в ароматичних лампах, саше з чаєм, травами, лимонними скоринками, корицею, обсмажені кавові зерна тощо. Також добре нейтралізує запахи оцет – достатньо закип'ятити невелику кількість води з оцтом у відкритій каструлі.

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