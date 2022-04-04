Как убрать запах из кухни: ТОП-5 советов хозяйкам

Как убрать запах из кухни / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Кухня — это скопление разных запахов . И не всегда они приятные. Даже аппетитные ароматы приготовления деликатесов через время могут смешаться, настояться и преобразиться в навязчивое "амбре", от которого захочется избавиться.

Есть несколько простых правил, соблюдая которые у вас на кухне и в доме всегда будет приятно пахнуть .

Реклама

Как устранить неприятные запахи на кухне: лайфхаки

Лайфхак 1. Мусор

Как убрать неприятный запах – не накапливайте мусор / Фото: unsplash

Мусорное ведро – главный источник неприятного запаха на кухне. Понятно, что пищевые отходы спустя время начинают гнить, поэтому важно регулярно выносить мусор . А само ведро при необходимости ополаскивайте и тщательно просушивайте.

Лайфхак 2. Ароматная еда

Сразу же мойте посуду / Фото: unsplash

Реклама

Если у вас в меню запланированы пахучие продукты, к примеру, чеснок, сыр, рыба и т.д., то посуду и весь инвентарь следует привести в порядок сразу же после приготовления . Так запаху на разделочных досках, терке, чесночнице и других предметах не удастся застояться и пропитать помещение. Особенно сильно запахи въедаются в дерево и пластик.

Лайфхак 3. Бытовая техника

Регулярно мойте технику / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Холодильник, микроволновка, посудомоечная машина и другие кухонные гаджеты являются потенциальным источником неприятных и застарелых ароматов . Где-то задержались старые продукты, где-то остались недотертыми потеки или крошки, засорились фильтры – и вот уже готов источник зловония. Следите и тщательно мойте бытовую технику. В холодильнике, к примеру, можно разместить уголь или коробочки с содой – эти средства отлично поглощают запахи. А дверцу посудомоечной машины оставляйте приоткрытой.

Реклама

Лайфхак 4. Мойка

Прочистить мойку поможет сода / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Еще одно потенциально опасное место на кухне, которое часто источает неприятный запах – это раковина. На стенки трубы периодически налипают остатки пищи, жир и другие отходы, которые нужно чистить. Обычно может помочь горячая вода и сода .

Лайфхак 5. Эфирные масла

Используйте приятные ароматы / Фото: pixabay

Чтобы поселить на кухне приятный и свежий аромат, можно использовать различные пахучие вещества . Это могут быть эфирные масла в ароматических лампах, саше с чаем, травами, лимонными корочками, корицей, обжаренные кофейные зерна и т.д. Также отлично нейтрализует запахи уксус – достаточно вскипятить небольшое количество воды с уксусом в открытой кастрюле.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от тараканов: надежные способы.