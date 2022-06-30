Коли закінчиться складний період у війні для України: прогноз астролога

Літо-2022 буде складним та важким, але намічаються й сприятливі зміни

Коли закінчиться складний період у війні для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже публікували прогнози астролога Валентини Віттрок про те, коли у війні в Україні настане переломний момент.

Міркуваннями на цю тему займався ще один ведичний фахівець – Ігор Нехаєв. Він прогнозує важкі часи для нашої країни у найближчий місяць у війні проти окупантів. Але водночас є надія і на сприятливі зміни для України цього літа.

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Несприятливі аспекти для України

24 червня ми могли спостерігати парад планет. Це завжди несприятливий фактор, що формує напругу. У цей період було завдано безліч ракетних ударів по території України.

У період, коли планета агресії та конфліктів Марс входить у свій власний знак війни – Овен , можлива ескалація конфлікту. Цей небезпечний проміжок часу розпочався з 26 червня і триватиме до 10 серпня.

У лютому 2022 року, коли почалася війна, Сатурн та Марс були разом у знаку Козоріг . Це була сильна вибухова суміш. Так ось, Сатурн 12 липня знову повертається до того стану, в якому був у лютому, і перебуватиме в ньому до кінця року.

Тож у цей період літа-2022 на українців чекають непрості часи. Однак Ігор Нехаєв дає і обнадійливий прогноз .

Рух у позитивному напрямку

З серпня ситуація має почати поступово розряджатися, нам стане трохи легше. Важливо розібратися, чому вчать нас складні ситуації, піднятися над ними і подивитися на них з іншого ракурсу.

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Раніше ми публікували думку ведичного астролога про те, яка дата закінчення війни в Україні. Також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.