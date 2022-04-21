Місячний календар стрижок на травень-2022

Місячний календар стрижок / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Коли можна стригтися у травні 2022 року, згідно з місячним календарем, щоб волосся радувало своїм здоров'ям і сяяло красою, а зачіска приносила удачу? У які дні травня не варто відвідувати перукарню? Дивіться докладний місячний календар для стрижки волосся у травні-2022 та плануйте зміну свого іміджу.

Місячний календар на травень-2022: коли стригти волосся

1 травня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

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2 травня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем цього дня сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

3 травня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

Коли можна стригти волосся / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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4 травня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

5 травня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

6 травня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

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7 травня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми у бізнесі.

8 травня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що приваблює негативну енергетику.

9 травня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

10 травня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.

Коли найкраще стригти волосся / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

11 травня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.

12 травня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом та отримаєте заряд позитиву.

13 травня – 14 місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

14 травня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

15 травня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

16 травня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності у сім'ї.

17 травня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

18 травня – 18 місячний день. Можете проводити будь-які маніпуляції із волоссям, результат вас цілком задовольнить, хоча і не буде вражаючим.

19 травня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

20 травня – 20 місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Підходящий день для стрижки / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

21 травня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.

22 травня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.

23 травня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

24 травня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

25 травня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.

26 травня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

27 травня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

28 травня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

29 травня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

Коли можна стригтися / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

30 травня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.

31 травня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

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