Як швидко висушити волосся без фена: поради на всі випадки

Тепло та вітер можна забезпечити волоссю іншими способами

Як висушити волосся без фена / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Немає світла, ви в дорозі, у гостях – мало які ще обставини можуть виникнути, коли потрібно швидше висушити волосся, а можливості скористатися феном немає .

Зате є кілька хитрощів, які допоможуть значно прискорити процес сушіння волосся без фена. Вибирайте, який підходить саме ам.

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Як висушити волосся без фена: лайфхаки

Лайфхак 1. Кондиціонер

Під час миття голови використовуйте кондиціонер. Він створює захисне покриття на волосинках , за рахунок якого вони не вбирають зайву вологу та швидше сохнуть.

Лайфхак 2. Рушник

Після душа замотайте волосся у рушник / Фото: unsplash

Підійдуть махрові, вафельні, а також рушники із мікрофібри – вони найкраще вбирають вологу . Запасіться відразу двома або навіть трьома. Промокніть мокру голову одним рушником. Потім другим, і нарешті, оберніть вже частково просушене волосся третім. З кожним разом вологи у ваших пасмах ставатиме все менше і менше.

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Лайфхак 3. Праска

Зрозуміло, ми не пропонуємо вам прасувати пасма праскою. Але ви можете скористатися її високою температурою для якнайшвидшого висушування шевелюри. Для цього пропрасуйте рушник – добре розігріта тканина набагато швидше вбере вологу із пасм.

Лайфхак 4. Паперові рушники

Більш ретельно просушити волосся допоможуть не тканинні, а паперові рушники, причому багатошарові . Відокремлюйте невеликі пасма волосся і промакуйте паперовими серветками від коренів до кінчиків.

Лайфхак 5. Гребінець

Краще взяти гребінець із широкими зубцями / Фото: unsplash

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Розчісуючи мокре волосся, використовуйте гребінець із широкими зубцями . Завдяки цьому, через волосся проходитиме більше повітря, і процес сушіння помітно прискориться.

Лайфхак 6. Пальці

Частіше струшуйте волосся / Фото: unsplash

Як і у випадку з білизною, волосся швидше сохне за рахунок притоку повітря . Після того, як ви зняли рушник, добре потрясіть головою в різні боки. А потім періодично руками підбивайте та струшуйте пасма, щоб вони краще обвіювалися повітрям.

Лайфхак 7. Косметика

Доглядова косметика допоможе висушити волоссям / Фото: unsplash

Швидше прибрати вологу з волосся допоможе доглядова косметика, яка у своєму складі має спирт . Він робить пасма менш пухнастими, і вони швидше сохнуть. Після маніпуляцій із рушником нанесіть на волосся крем, пінку або лосьйон і пройдіться пальцями по пасмах. Але не застосовуйте часто такі методи сушіння, тому що спиртовмісні засоби роблять волосся тонким і ламким.

Лайфхак 8. Вентилятор

Вентилятором сушити волосся небезпечно / Фото: unsplash

У деяких випадках замінити фен можна на вентилятор, особливо якщо в ньому є режим тепла. Але майте на увазі, що це екстремальний вид сушіння . У жодному разі не наближайтеся до решіток із лопатями, щоб на них випадково не намоталося волосся. І на вітру після душа великий ризик захворіти.

Лайфхак 9. Сонце

Сонце та вітер – натуральне сушіння волосся / Фото: unsplash

У теплий час вийдіть на сонце – це простий і натуральний спосіб швидко висохнути . Тільки волосся заздалегідь просочіть термозахистом.

Раніше ми розповідали, як зробити, щоб волосся не жирніло швидко.