Максимів день-2022: душевні привітання з іменинами, листівки і картинки

Максимів день: картинки, листівки і привітання з іменинами та днем ангела / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 3 лютого, відзначається Максимів день . Церква у цю дату шанує пам'ять письменника, філолога, богослова святого Максима Грека , а також християнського ченця, філософа та богослова Максима Сповідника .

А ще сьогодні всі Максими відзначають свій день ангела . Ми підготували для іменинників душевні картинки, листівки, вірші та привітання із чудовим святом.

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Максим у перекладі з латинської означає " найбільший ". Чоловік із таким ім'ям здатний багато чого досягти у житті. Він упевнений в собі, розумний, самолюбний і гордовитий, але водночас довірливий і сам викликає довіру у оточуючих.

З іменинами Максима: добрі вітання у віршах

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Дорогой ты наш Максим,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть чего желаешь – будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Смел, отважен и умен.

Назван ты не зря Максимом –

Величайшим из имен.

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Вітання з іменинами Максиму: яскраві картинки / Фото: pinterest

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В мире просто нет Максима

Лучше, круче и сильней,

Ведь Максим наш очень милый,

Каждый день с ним веселей.



Максимум бери с вершины,

Максимум от жизни всей.

Пусть удача для Максима

Будет первой из друзей!

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З днем ангела Максима: листівки / Фото: pinterest

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С именинами, Максим!

В мире ты такой один!

Будь всегда веселым, смелым,

Умным, добрым и умелым!



Счастья, радости, успеха!

Меньше грусти, больше смеха!

Окружают пусть тебя

Только верные друзья!

З іменинами Максима: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

День ангела Максима: яскраві вітання у прозі

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Максиме, як велить твоє горде ім'я, ти маєш бути великим, сміливим, розумним, справжнім чоловіком. Бажаю тобі завжди добиватися мети та нових вершин, досягати душевного спокою та сімейного благополуччя! Нехай кар'єра не знає перешкод, а фінанси – кризи. З Днем ангела!

З днем ангела Максим: малюнки та привітання / Фото: pinterest

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З днем ангела, Максиме! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – і в житті, і в матеріальних благах, і у стосунках, і в коханні. Бажаю скрізь досягати успіхів. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять стороною.

День ангела Максима: вітальні картинки / Фото: pinterest

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Максим, будь щасливим, удачливим, успішним по максимуму – тобто на всі сто! Нехай тебе завжди супроводжує успіх на життєвому шляху. Будь здоровим, активним, позитивним та життєрадісним!

Листівки та картинки у День іменин Максима / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2022 року в Україні.