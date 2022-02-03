3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Максимів день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 3 лютого

3 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 3 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Іменинники 3 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Агнія, Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.

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Яке сьогодні церковне свято

3 лютого у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Максима сповідника, мученика Неофіта, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана та Акіли, преподобного Максима Грека, мучениці Агнії, діви, мученика Анастасія. Святкування Ктиторської та названої "Втіха", Ватопедських ікон Божої Матері. День інтронізації Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Єпифанія.

Народне свято

У народі 3 лютого відзначався Максимів день. Святого Максима шанували як утішника, а тому під час молитви його просили про благополуччя в сім'ї, допомогу та заступництво, особливо за вдів та сиріт. У Максимів день обов'язково згадували тих людей, хто не відмовляв у допомозі, та дякували їм. Існував народний ритуал: у Максимів день чоловік із дружиною виходили на подвір'я, бралися за руки і струшували з дерев іній, щоби міцніше згуртувати свою сім'ю.

Прикмети на 3 лютого

чисте небо на Максима – незабаром будуть морози;

ясна зоря у Максимів день – також до сильних морозів;

якщо місяць уночі ясний – рік буде неврожайним.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 3 лютого

1815 – у Швейцарії засновано першу у світі фабрику з виробництва сиру.

1945 – під час Другої світової війни завершилася Вісло-Одерська операція 1-го Білоруського та 1-го Українського фронтів.

1966 – радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-9" вперше у світі здійснила посадку на Місяць у районі Океану Бур і передала першу місячну фотопанораму.

1994 – Верховна Рада України ратифікувала Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Хто народився 3 лютого

1809 – Фелікс Мендельсон, німецький композитор, піаніст, диригент.

1864 – Володимир Самойленко, український письменник.

1904 – Гео Коляда, український поет.

1982 – Віра Брежнєва, українська співачка, актриса, телеведуча, екссолістка гурту "ВІА Гра".

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.