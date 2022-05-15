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15 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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15 травня, 08:05
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Міжнародний день сім'ї – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 травня.
15 травня: яке сьогодні свято
15 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 15 травня

  • Міжнародний день сім'ї (International Day of Families) – організований під егідою ООН у 1993 році з метою привернути увагу людей у світі до проблем сім'ї.
  • Міжнародний день захисту клімату (International Day of Climate) – екологічне свято, засноване ООН з метою захисту та привернення уваги громадськості до проблеми зміни клімату.
  • Міжнародний день відмовника від військової служби з переконань совісті – був організований у Копенгагені у 1981 році на честь людей, які з моральних чи релігійних міркувань відмовляються брати участь у збройних конфліктах чи вступати до армії.
  • Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу (World Remembrance Day of AIDS Victims) – шанується щороку у третю неділю травня. Цього дня порушують проблеми хворих та носіїв ВІЛ-інфекції, а також згадують померлих від СНІДу людей.

Іменинники 15 травня

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Роман, Давид.

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Яке сьогодні церковне свято

Путивльська ікона Божої Матері
Путивльська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

15 травня у православній церкві настала 4-та неділя після Великодня, про розслабленого. Вшановується пам'ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, праведного Тавіфа, святителя Афанасія, мучеників Еспера і Зої та дітей їх Киріака та Феодула, благовірного та рівноапостольного царя Бориса, у святому хрещенні Михаїла, що прийняв хрещення зі своїм народом. Перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба, у святому хрещенні Романа та Давида. Перенесення мощей мученика Авраамія Болгарського. патріарха Царгородського, Лубенського, чудотворця. Святкування Путивльської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 15 травня шанувалися Борис та Гліб Сіячі. А ще цей день називався Солов'їним святом, бо саме в цей період особливо гарно співали птахи. З цього дня починали садити огірки, гарбуз та продовжували засівати поля.

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Прикмети на 15 травня

  • якщо на Бориса та Гліба співають солов'ї – значить, незабаром настане літо;
  • якщо солов'ї заспівали раніше зозулі – літо очікується вдалим;
  • цього дня під забороною риболовля;
  • не можна пересаджувати кімнатні квіти;
  • погана прикмета – давати гроші у борг.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 травня

  • 1648 – битва козаків з військами Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького.
  • 1848 – селянська реформа, за якою на землях Галичини скасовувалась селянська повинность.
  • 1928 – перша поява на екранах мультиплікаційного героя Міккі-Мауса.

Хто народився 15 травня

  • 1859 – П'єр Кюрі, французький фізик, лауреат Нобелівської премії.
  • 1859 – Панас Саксаганський, український актор, театральний режисер, драматург.
  • 1873 – Павло Скоропадський, український воєначальник та політик, гетьман України.
  • 1891 – Михайло Булгаков, письменник, драматург, режисер.
  • 1953 – Майк Олдфілд, англійський рок-музикант, мультиінструменталіст.

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Ольга Козачок
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