Михайлів день-2021: що категорично не можна робити

Головні традиції в Михайлів день / Фото: Колаж: Сьогодні
Щороку 21 листопада православна церква шанує пам'ять святого архангела Михаїла – одного з найбільш шанованих святих, а також відзначає собор архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних . А в народі святкується Михайлів день.
У 2021 році Михайлів день буде вихідним, тому що випадає на неділю . Про головні традиції, звичаї і заборони цього дня читайте у нашій статті.
Михайлів день: народні традиції
- У Михайлів день віруючі йшли до храму, ставили свічку та молилися архістратигу Михаїлу . Насамперед святого просили захистити від ворогів та недоброзичливців.
- Люди здавна вірили, що саме Михаїл стоїть на райській брамі і зустрічає душі померлих. У нього записано життєвий шлях кожної людини. А тому цього дня було прийнято поминати померлих .
- Також у цей день подавали милостиню і допомагали хто чим міг жебракам та знедоленим.
- У день Михаїла було прийнято влаштовувати святкову вечерю , на якій за столом збиралася вся рідня. З популярних страв подавали м'ясо та пироги, адже Різдвяний піст почнеться лише за тиждень.
- А щоб весь рік не хворіти, цього дня традиційно влаштовували лазню .
Що категорично не можна робити у Михайлів день 21 листопада
- На Михайлів день під забороною важка та брудна домашня робота : прання, прибирання, шиття тощо.
- Також цього дня намагалися нічого не рубати і не різати .
- У жодному разі не можна відмовляти у допомозі нужденним , інакше архангел розгнівається і покарає.
- Не можна сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки, бажати комусь зла . Навпаки, це свято – найкращий день для примирення.
- На Михайлів день не можна будь що робити з корисливою метою і заради власної вигоди. Наші пращури вірили, що архістратиг Михаїл прогнівиться за таку поведінку.
Раніше ми публікували наочний календар харчування по днях на Різдвяний піст 2021-2022.