Обрізання Господнє-2022: тематичні картинки та вітання з церковним святом

Обрізання Господнє: картинки, листівки та привітання зі святом / Фото: Колаж: Сьогодні

14 січня, крім Старого Нового року та Васильєва дня, святкується ще одна значуща дата – православне свято – Обрізання Господнє. Цей день має велике значення для віруючих, оскільки не дає підстав сумніватися в тому, що Христос був справжньою людиною .

Святе Немовля, народжене Дівою Марією, на восьмий день після свого Народження зазнало ритуалу обрізання і отримало ім'я Ісус, що означає Спаситель .

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Віряни традиційно вітають одне одного з цим великим святом, бажають істинної віри, спасіння та Божого благословення. Ми підготували для вас красиві вітання і тематичні картинки у свято Обрізання Господнього , які ви можете адресувати рідним та близьким людям.

Ефектні вітання зі святом Обрізання Господнє у віршах

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В день Обрезания Господня

Желаю мира и добра.

Душа открыта будет Богу,

Исполнена всегда тепла.



Чтоб в семьях был уют и радость,

Я благ земных желаю вам.

И в день святой, счастливый, чистый,

Откройте двери в сердца храм.

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Свято Обрізання Господнє: листівки та привітання / Фото: pinterest

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Сегодня Обрезание Господне –

Четырнадцатого января,

Пускай царят уют и радость,

Откроется дорога в храм,

В этот святой, счастливый праздник

Я благ земных желаю вам!

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Обрізання Господнє: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

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Не только Старый Новый год сегодня,

Церковный праздник есть еще большой.

Он носит имя Обрезание Господне –

Так поспешим делиться добротой!

Чтобы родным и близким радость подарить,

И осознать какое счастье – жить!

Привітання з Обрізанням Господнім: тематичні картинки / Фото: pinterest

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В день Обрезания Господня

Желаю мира и удачи.

Сердца скорей откройте Богу,

Любви и мира – не иначе!

Добрі побажання у свято Обрізання Господнього: ікони та привітання / Фото: pinterest

Обрізання Господнє: добрі вітання у прозі

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У день Обрізання Господнього від щирого серця бажаю вам миру за вікном і щастя в домі, щирих молитов і Божої благодаті, здійснення найкращих бажань, благополуччя в сім'ї, взаємності у почуттях, відкритості та великодушності, радості та міцної віри.

Обрізання Господнього: вітання / Фото: pinterest

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Вітаю вас зі світлим святом – Обрізанням Господнім! Цього великого богоугодного дня бажаю згадати про прийняття Бога у всіх Його проявах. Нехай чистими будуть ваші помисли, нехай світлом наповняться душі, нехай буде любов у серці і блаженство збережеться у вашому житті!

Картинки та листівки у свято Обрізання Господнього 14 січня / Фото: pinterest

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