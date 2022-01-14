Обрезание Господне-2022: тематические картинки и поздравления с церковным праздником

Обрезание Господне: картинки, открытки и поздравления с праздником / Фото: Коллаж: Сегодня
14 января, помимо Старого Нового года и Васильева дня, празднуется еще одна значимая дата – православный праздник – Обрезание Господне. Этот день имеет большое значение для верующих, поскольку не дает повода усомниться в том, что Христос был истинным человеком .
Святой Младенец, рожденный Девой Марией, на восьмой день после своего Рождения был подвержен ритуалу обрезания и получил имя Иисус, что означает Спаситель .
Верующие традиционно поздравляют друг друга с этим великим праздником, желают истинной веры, спасения и Божьего благословления. Мы подготовили для вас красивые поздравления и тематические картинки в праздник Обрезания Господня , которые вы можете адресовать родным и близким людям.
Эффектные поздравления с праздником Обрезание Господне в стихах
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В день Обрезания Господня
Желаю мира и добра.
Душа открыта будет Богу,
Исполнена всегда тепла.
Чтоб в семьях был уют и радость,
Я благ земных желаю вам.
И в день святой, счастливый, чистый,
Откройте двери в сердца храм.
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Сегодня Обрезание Господне –
Четырнадцатого января,
Пускай царят уют и радость,
Откроется дорога в храм,
В этот святой, счастливый праздник
Я благ земных желаю вам!
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Не только Старый Новый год сегодня,
Церковный праздник есть еще большой.
Он носит имя Обрезание Господне –
Так поспешим делиться добротой!
Чтобы родным и близким радость подарить,
И осознать какое счастье – жить!
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В день Обрезания Господня
Желаю мира и удачи.
Сердца скорей откройте Богу,
Любви и мира – не иначе!
Обрезание Господне: добрые поздравления в прозе
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В день Обрезания Господнего от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божьей благодати, свершения лучших желаний, благополучия в семье, взаимности в чувствах, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.
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Поздравляю вас со светлым праздником – Обрезанием Господним! В этот великий богоугодный день желаю вспомнить о принятии Бога во всех Его проявлениях. Пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть светом наполнятся души, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!
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