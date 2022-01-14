Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Лайфхакер Праздники

Обрезание Господне-2022: тематические картинки и поздравления с церковным праздником

Ольга Козачок
14 января, 05:10
Сегодня православная церковь отмечает великий праздник Обрезание Господне: отправляйте поздравления родным, близким и друзьям

Обрезание Господне: картинки, открытки и поздравления с праздником / Фото: Коллаж: Сегодня

14 января, помимо Старого Нового года и Васильева дня, празднуется еще одна значимая дата – православный праздник – Обрезание Господне. Этот день имеет большое значение для верующих, поскольку не дает повода усомниться в том, что Христос был истинным человеком .

Святой Младенец, рожденный Девой Марией, на восьмой день после своего Рождения был подвержен ритуалу обрезания и получил имя Иисус, что означает Спаситель .

Реклама

Верующие традиционно поздравляют друг друга с этим великим праздником, желают истинной веры, спасения и Божьего благословления. Мы подготовили для вас красивые поздравления и тематические картинки в праздник Обрезания Господня , которые вы можете адресовать родным и близким людям.

Эффектные поздравления с праздником Обрезание Господне в стихах

***

В день Обрезания Господня
Желаю мира и добра.
Душа открыта будет Богу,
Исполнена всегда тепла.

Чтоб в семьях был уют и радость,
Я благ земных желаю вам.
И в день святой, счастливый, чистый,
Откройте двери в сердца храм.

Реклама

Праздник Обрезание Господне: открытки и поздравления / Фото: pinterest

***
Сегодня Обрезание Господне –
Четырнадцатого января,
Пускай царят уют и радость,
Откроется дорога в храм,
В этот святой, счастливый праздник
Я благ земных желаю вам!

Обрезание Господне: душевные поздравления и картинки / Фото: pinterest

Реклама

***

Не только Старый Новый год сегодня,
Церковный праздник есть еще большой.
Он носит имя Обрезание Господне –
Так поспешим делиться добротой!
Чтобы родным и близким радость подарить,
И осознать какое счастье – жить!

Поздравления с Обрезанием Господним: тематические картинки / Фото: pinterest

***

В день Обрезания Господня
Желаю мира и удачи.
Сердца скорей откройте Богу,
Любви и мира – не иначе!

Добрые пожелания в праздник Обрезания Господня: иконы и поздравления / Фото: pinterest

Обрезание Господне: добрые поздравления в прозе

***
В день Обрезания Господнего от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божьей благодати, свершения лучших желаний, благополучия в семье, взаимности в чувствах, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.

Обрезания Господня: поздравления / Фото: pinterest

***
Поздравляю вас со светлым праздником – Обрезанием Господним! В этот великий богоугодный день желаю вспомнить о принятии Бога во всех Его проявлениях. Пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть светом наполнятся души, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!

Картинки и открытки в праздник Обрезания Господня 14 января / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.