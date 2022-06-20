Петрів піст-2022: чого не можна робити і що можна їсти

Що можна їсти під час Петрового посту

Сьогодні, 20 червня, розпочався Петрів піст. Це один із чотирьох багатоденних постів на рік.

Петрів піст завжди починається через тиждень після свята Святої Трійці, а завершується 11 липня – напередодні дня пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

Реклама

Оскільки дата дня Святої Трійці залежить від дати святкування Великодня, то і тривалість Петрового посту варіюється від восьми днів до шести тижнів, і в 2022 році складає 22 дні.

Православна церква вступає в цей піст для того, щоб належним чином підготувати себе до прославляння імені святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

Петрів піст: що можна, а що не можна їсти

Петрів піст вважається несуворим - не можна вживати тільки м'ясо, молочні продукти і яйця. У середу і п'ятницю – відмовляються і від риби.

- не можна вживати тільки м'ясо, молочні продукти і яйця. У середу і п'ятницю – відмовляються і від риби. По вівторках і четвергах можна використовувати для приготування їжі рослинну олію.

можна використовувати для приготування їжі рослинну олію. На свято Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня, риба дозволяється.

Петрів піст: чого не можна робити

У період Петрового посту не прийнято вінчатися або одружитися, хрестити дітей .

. У цей період не варто давати гроші в борг .

. Церква забороняє випивати – можна лише пригубити вино на церковне свято.

– можна лише пригубити вино на церковне свято. Під час Петрового посту забороняється ворожити .

. Не варто ходити до лісу – звірі стають агресивними.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2022 року в Україні. Також розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році.