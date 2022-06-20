Петров пост-2022: что нельзя делать и что можно есть

Что можно есть во время Петрова поста

Сегодня, 20 июня, начался Петров пост. Это один из четырех многодневных постов в году.

Петров пост всегда начинается через неделю после праздника Святой Троицы, а завершается 11 июля – накануне дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

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Поскольку дата дня Святой Троицы зависит от даты празднования Пасхи, то и продолжительность Петрова поста варьируется от восьми дней до шести недель, и в 2022 году составляет 22 дня.

Православная церковь вступает в этот пост для того, чтобы достойным образом приготовить себя к прославлению имени святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Петров пост: что нельзя, а что что можно есть

Петров пост считается нестрогим – нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца. В среду и пятницу – отказываются и от рыбы.

– нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца. В среду и пятницу – отказываются и от рыбы. По вторникам и четвергам можно использовать для приготовления пищи растительное масло.

можно использовать для приготовления пищи растительное масло. На праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, рыба разрешается.

Петров пост: что нельзя делать

В период Петрова поста не принято венчаться или жениться, крестить детей .

. В этот период не стоит давать деньги в долг .

. Церковь воспрещает выпивать – можно лишь пригубить вино на церковный праздник.

– можно лишь пригубить вино на церковный праздник. Во время Петрова поста воспрещается гадать .

. Не стоит ходить в лес – звери становятся агрессивными.

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