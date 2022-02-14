Привітання з Днем святого Валентина-2022: дивовижні слова кохання, вірші та листівки

Найкращі привітання з Днем святого Валентина 14 лютого: картинки, листівки, вірші та проза / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Ось і настав День святого Валентина-2022 . І не біда, що цього року 14 лютого припадає на початок робочого тижня, адже щасливі годин не спостерігають.
А ось що дійсно важливо зробити цього дня – промовити заповітні слова , якщо ви цього ще не зробили, або ж зайвий раз озвучити свої почуття, якщо вони вже відомі вашій половинці.
Найважливіші слова кохання у свято святого Валентина 14 лютого
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Позволь произнести мне те слова,
Которые выстукивает сердце.
От них моя кружится голова,
От них, увы, мне никуда не деться.
Поверь мне, я робею и томлюсь,
Но сил молчать уж больше не имею.
Люблю тебя! Неистово люблю!
И на взаимность я твою надеюсь…
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В февральский день любви и счастья
Волшебник добрый Валентин
Пусть прочь прогонит все ненастья,
А принесет любовь и мир.
Пусть совпадут сегодня пары,
Взаимной будет радость встреч.
Желаем радости, и счастья,
И всем свою любовь сберечь!
***
Поздравляю с Днем влюбленных,
И желаю я любви,
Чувство светлое большое
Пусть всегда кипит в крови.
Будет пусть любовь взаимной,
Пусть сердца согреет страсть,
Только рядом с половиной
Знаешь – жизнь-то удалась!
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Ты самый близкий мой мужчина,
И в День святого Валентина
Тебя сердечно поздравляю,
Своей любовью согреваю.
Поцеловать тебя охота,
Окутать лаской и заботой,
И счастья пожелать большого –
Знай, что не надо мне другого!
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С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя.
Ты люби, и будь любима,
И счастливой будь всегда!
Пусть тебе почаще дарят
Люди радость и цветы.
Улыбайся, звонко смейся.
И, подруга, не грусти!
Щирі та відверті побажання у прозі в День святого Валентина
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Моя найкоханіша людина! Вітаю зі святом закоханих. Бажаю тепла, благополуччя і, звичайно ж, безмежного кохання! Щастя та радості у найромантичніше свято!
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Кохана, у цей святковий день, що так важливий для всіх закоханих, я хочу сказати тобі про те, як сильно ціную тебе. Для мене немає нічого важливішого за твою посмішку. І нехай сьогодні приводом для неї стануть мої слова "я люблю тебе".
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Моє кохання! Вітаю тебе із Днем святого Валентина! У це прекрасне і романтичне свято хочу сказати, що відчуваю безхмарне щастя, безмежне блаженство та безкрайнє кохання. Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті!
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