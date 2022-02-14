Привітання з Днем святого Валентина-2022: дивовижні слова кохання, вірші та листівки

Найкращі привітання з Днем святого Валентина 14 лютого: картинки, листівки, вірші та проза / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Ось і настав День святого Валентина-2022 . І не біда, що цього року 14 лютого припадає на початок робочого тижня, адже щасливі годин не спостерігають.

А ось що дійсно важливо зробити цього дня – промовити заповітні слова , якщо ви цього ще не зробили, або ж зайвий раз озвучити свої почуття, якщо вони вже відомі вашій половинці.

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Найважливіші слова кохання у свято святого Валентина 14 лютого

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Позволь произнести мне те слова,

Которые выстукивает сердце.

От них моя кружится голова,

От них, увы, мне никуда не деться.

Поверь мне, я робею и томлюсь,

Но сил молчать уж больше не имею.

Люблю тебя! Неистово люблю!

И на взаимность я твою надеюсь…

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День святого Валентина: вітальні листівки / Фото: pinterest

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В февральский день любви и счастья

Волшебник добрый Валентин

Пусть прочь прогонит все ненастья,

А принесет любовь и мир.



Пусть совпадут сегодня пары,

Взаимной будет радость встреч.

Желаем радости, и счастья,

И всем свою любовь сберечь!

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Оригінальні вітання з 14 лютого / Фото: pinterest

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Поздравляю с Днем влюбленных,

И желаю я любви,

Чувство светлое большое

Пусть всегда кипит в крови.



Будет пусть любовь взаимной,

Пусть сердца согреет страсть,

Только рядом с половиной

Знаешь – жизнь-то удалась!

Вітання з Днем святого Валентина 14 лютого: листівки та картинки / Фото: pinterest

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Ты самый близкий мой мужчина,

И в День святого Валентина

Тебя сердечно поздравляю,

Своей любовью согреваю.



Поцеловать тебя охота,

Окутать лаской и заботой,

И счастья пожелать большого –

Знай, что не надо мне другого!

З 14 лютого: привітання та картинки / Фото: pinterest

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С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя.

Ты люби, и будь любима,

И счастливой будь всегда!



Пусть тебе почаще дарят

Люди радость и цветы.

Улыбайся, звонко смейся.

И, подруга, не грусти!

Гарні побажання на День святого Валентина / Фото: pinterest

Щирі та відверті побажання у прозі в День святого Валентина

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Моя найкоханіша людина! Вітаю зі святом закоханих. Бажаю тепла, благополуччя і, звичайно ж, безмежного кохання! Щастя та радості у найромантичніше свято!

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Кохана, у цей святковий день, що так важливий для всіх закоханих, я хочу сказати тобі про те, як сильно ціную тебе. Для мене немає нічого важливішого за твою посмішку. І нехай сьогодні приводом для неї стануть мої слова "я люблю тебе".

Добрі вітання з Днем Валентина / Фото: pinterest

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Моє кохання! Вітаю тебе із Днем святого Валентина! У це прекрасне і романтичне свято хочу сказати, що відчуваю безхмарне щастя, безмежне блаженство та безкрайнє кохання. Дякую тобі за те, що ти є в моєму житті!

Раніше ми розповідали, кому яку валентинку подарувати за знаком зодіаку.