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Цитати про любов: ТОП-20 красивих висловлювань

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 лютого, 17:37
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Якщо у вас немає слів про любов, зверніться за ними до великих людей.
Цитати про кохання: найкращі слова, фрази, думки відомих людей
Цитати про кохання: найкращі слова, фрази, думки відомих людей / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Як освідчитися у коханні? Що говорити на романтичному побаченні? Які слова вигадати, щоб висловити свої почуття? Про що не забути під час пропозиції руки та серця? Що написати в листівці-валентинці? Який вибрати статус на свою сторінку на свято всіх закоханих?

Напередодні Дня святого Валентина, 14 лютого, ми зібрали для вас найвлучніші, яскраві, філософські, красиві та романтичні цитати про лубов , сказані великими та знаменитими людьми.

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Цитати про любов

***

Ми можемо послати один одного, але тут же обійняти і поцілувати. Але це треба виростити, як квітку. Цього не розкажеш – це треба прожити. (Кузьма Скрябін)

***

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Троянда – як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її узяти. (Ліна Костенко)

***

Справжнє кохання не приходить до вас, воно має бути всередині вас. (Джулія Робертс)

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***

У чому відмінність дружби від кохання? Дружбою не можна займатися... (Фаїна Раневська)

***

Кохання – прекрасна квітка, але потрібна відвага, щоб підійти та зірвати її на краю жахливої безодні. (Ф. Стендаль)

***

Кохання ніколи не вимагає, воно завжди дає. Кохання завжди страждає, ніколи не виражає протесту, ніколи не мстить за себе. (М. Ганді)

***

Сум — це ціна, яку ми платимо за кохання. (Єлизавета II)

***

Моя філософія життя проста: мені потрібно когось любити, чогось чекати і щось робити. (Елвіс Преслі)

***

Ніколи не одружуйся із жінкою, з якою можна жити. Одружуйся з тією, без якої жити не можна. (Михайло Жванецький)

***

Зрештою, любов, яку ти приймаєш, дорівнює любові, яку ти твориш. (Пол Маккартні)

***

Бути коханим – це більше, ніж бути багатим, бо бути коханим – значить, бути щасливим. (Тільє)

***

Любов надихає на великі справи, і вона ж заважає їх робити. (Дюма)

***

Любов – найсильніша з усіх пристрастей, тому що вона водночас опановує голову, серце і тіло. (Вольтер)

***

У коханні кожен стає поетом. (Платон)

***

Іноді серце бачить те, що очам не видно. (Джексон Браун-молодший)

***

Кохання – це квітка, якій ти маєш дозволити зрости. (Джон Ленон)

***

Якщо ти засуджуєш людей, то не маєш часу любити їх. (Мати Тереза)

***

Якщо помилятися, то нехай це буде за велінням серця. (Байрон)

***

Краса потрібна нам, щоб нас любили чоловіки, а дурість – щоб ми любили чоловіків. (Коко Шанель)

***

Любов є життєдайний вогонь у душі людини, і все, створене людиною під впливом цього почуття, відзначено печаткою життя та поезії. (Т.Шевченко)

Раніше ми розповідали, як зробити фотозону на День Валентина-2022: ТОП-14 ідей для незабутніх фотографій.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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