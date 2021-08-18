Преображення Господнє: щиросердечні вітання в листівках, картинках, віршах і прозі

Ефектні привітання, картинки і листівки з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом / Фото: Pexels
Завтра, 19 серпня, православні відзначають велике церковне свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, яке в народі іменується Яблучний Спас.
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Life Сьогодні підготували для вас добрі, щирі, радісні вітання з Преображенням Господнім у віршах, прозі, смс, а також красиві картинки і барвисті листівки, які ви можете адресувати рідним, коханим і близьким людям, друзям і колегам.
Яблучний Спас 2021: красиві привітання та листівки
Преображення Господнє: радісні вітання у віршах
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Светлый, прекрасный праздник сегодня –
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С праздником светлым я вас поздравляю,
Жизни медовой и сладкой желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
Достаток и счастье поселятся в нем!
Красиві привітання з Преображенням Господнім у прозі
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Вітаю зі святом Преображення. Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від бід і печалі, щоб життя твоє було таким же яскравим, соковитим і солодким, як стигле яблуко в Яблучний Спас. Здоров'я і блага, миру і щастя, любові і добрих чудес!
Преображення Господнє: найкращі вірші і привітання
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Жаркое лето в самом разгаре,
Фруктами спелыми радует нас,
Праздники лето щедро нам дарит
Преображение – Яблочный Спас.
Вас поздравляю с праздником этим,
Ангел-хранитель пусть вас бережет,
День, что приходит, пускай будет светел,
Силы и счастье Господь пусть дает!
З Преображенням Господнім: короткі привітання у віршах
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С Преображеньем!
Надежды, любви,
Радости, счастья
И Бог вас храни.
Пусть каждый день
Вам успех принесет.
Беды, печали
Вмиг унесет.
Щирі побажання своїми словами на свято Преображення Господнього
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Вітаю зі святом Преображення Господнього і від усього серця бажаю з кожним днем перетворювати на краще себе, свої думки, свій внутрішній і навколишній світ. Бажаю бути здоровими, сподіватися і любити, мріяти і радіти кожній миті прожитого життя.
Добрі привітання з Преображенням Господнім
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С Преображеньем я вас поздравляю,
Счастья, здоровья, всех благ вам желаю.
Благоуханья цветущего сада,
Яблок в меду, чтобы век ваш был сладок,
Мира, достатка, любви, вдохновенья,
Везенья во всем и друзей уваженья.
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Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас.