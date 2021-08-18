Преображение Господне: душевные поздравления в открытках, картинках, стихах и прозе

Эффектные поздравления, картинки и открытки с Преображением Господним и Яблочным Спасом / Фото: Pexels

Завтра, 19 августа, православные отмечают великий церковный праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который в народе именуется Яблочный Спас.

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Life Сегодня подготовили для вас самые добрые, искренние, радостные поздравления с Преображением Господним в стихах, прозе, смс, а также красивые картинки и красочные открытки, которые вы можете адресовать родным, любимым и близким людям, друзьям и коллегам.

Преображение Господне: радостные поздравления в стихах

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Светлый, прекрасный праздник сегодня –

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С праздником светлым я вас поздравляю,

Жизни медовой и сладкой желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

Достаток и счастье поселятся в нем!

С Преображением Господним / Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Преображением Господним в прозе

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Поздравляю с праздником Преображения. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от бед и печали, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной и сладкой, как спелое яблоко в Яблочный Спас. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

С Преображением Господним / Фото: bonnycards

Преображение Господне: лучшие стихи и поздравления

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Жаркое лето в самом разгаре,

Фруктами спелыми радует нас,

Праздники лето щедро нам дарит

Преображение – Яблочный Спас.



Вас поздравляю с праздником этим,

Ангел-хранитель пусть вас бережет,

День, что приходит, пускай будет светел,

Силы и счастье Господь пусть дает!

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С Преображением Господним / Фото: bonnycards

С Преображением Господним: короткие поздравления в стихах

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С Преображеньем!

Надежды, любви,

Радости, счастья

И Бог вас храни.



Пусть каждый день

Вам успех принесет.

Беды, печали

Вмиг унесет.

С Преображением Господним / Фото: bonnycards

Искренние пожелания своими словами в праздник Преображения Господнего

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Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от всего сердца желаю с каждым днем преображать в лучшую сторону себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радоваться каждому мгновению прожитой жизни.

С Преображением Господним / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Преображением Господним

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С Преображеньем я вас поздравляю,

Счастья, здоровья, всех благ вам желаю.

Благоуханья цветущего сада,

Яблок в меду, чтобы век ваш был сладок,

Мира, достатка, любви, вдохновенья,

Везенья во всем и друзей уваженья.

Смотрите видео, как выбрать вкусный арбуз:

Ранее мы рассказывали, что святят на Яблочный Спас-2021.