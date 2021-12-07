З Днем Катерини: яскраві картинки, листівки та привітання

День Катерини: картинки, листівки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні
Щорічно 7 грудня православна церква шанує пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської , яка жила наприкінці ІІІ століття та постраждала за свою віру, прийнявши тортури і страту від рук катів.
У народі на честь святої відзначається Катеринин день. Це світле й радісне зимове свято присвячене молодим сім'ям, першому снігу, санному шляху. Ми підготували для вас ефектні тематичні картинки, вітальні листівки, гарні вірші та прозу у День святої Катерини.
День святої Катерини: добрі вітання у прозі
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Вітаю із Днем Катерини! Бажаю, щоб це світле і добре свято принесло тільки радість, удачу і добробут! Нехай з вами буде сімейне щастя, душевна гармонія і величезне кохання. Нехай Катерина захищає вас від усіх негараздів та бід!
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Приймай вітання з благодатним святом святої Катерини! Нехай свята ніколи не залишає тебе, нехай допомагає, навчаючи всьому, і захищає від бід! Бажаю тобі величезного щастя, терпіння у важкі хвилини, сильної віри в душі та чистих помислів!
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Бажаю в Катеринин день щастя, добра, віри, порозуміння, сердечності та виконання всіх бажань! Нехай свята Катерина завжди оберігає й допомагає йти вірною дорогою! Нехай кожну мить буде наповнена любов'ю, позитивом та успіхом!
Найкращі побажання і вітання з Днем Катерини у віршах
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С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
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С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
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На календаре сегодня
Вновь 7 декабря –
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя.
Пусть святая Катерина
От напастей защитит,
И в делах твоих поможет,
И врагов угомонит.
Счастья, крепкого здоровья
В этой жизни непростой!
А заступница святая
Будет пусть всегда с тобой.
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С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.