З іменинами Катерини: вітальні листівки та яскраві картинки

Всі Каті та Катерини сьогодні святкують свої іменини і приймають вітання з днем ангела.

З іменинами Катерини: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 7 грудня, настало церковне і народне свято, присвячене святії великомучениці Катерині . А це означає, що всі жінки із цим ім'ям відзначають свій день ангела.

Ім'я Катерина означає чиста та непорочна . Дівчата – володарки цього царського імені за характером спокійні, цілеспрямовані і завжди досягають у житті всього, чого хочуть.

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Обов'язково привітайте всіх своїх знайомих іменинниць із цим радісним та світлим днем. А ми зробили добірку гарних листівокз днем ангела Катерини , вітальних картинок, віршів, прози та смс, які ви можете адресувати іменинницям.

З іменинами Катерини: радісні вітання у віршах

***

Я поздравляю тебя, Катя!

Желаю в жизни бед не знать,

Судьбы картину, словно пазл,

Из звеньев счастья собирать.



Фрагменты радости, восторга

В свою мозаику вложи,

Вкрапленьями любви прекрасной

Всегда безмерно дорожи.



Добавь здоровья элементы,

Частицы страсти, доброты

И комплектуй шедевр свой яркий

Ячейкой сказочной мечты.

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День ангела Катерини вітальні картинки / Фото: pinterest

***

Я поздравляю от души,

Сегодня день лишь твой, Катюша!

И в этот праздник поспеши

Ты поздравленья послушать.



Ты интересна и чиста,

Изысканна, красива, властна.

Желаю, чтоб к тебе всегда

И всюду приходила сказка.



Чтоб ты была полна идей,

Удача в двери чтоб стучалась.

И чтоб сбывалось поскорей

То, что когда-то не сбывалось.

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З днем ангела Катерини: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Пускай сопутствует во всем успех,

Не умолкает твой счастливый смех.

С днем ангела, Катюшенька, тебя.

С тобой по жизни будет он всегда.



Когда взгрустнется, ангел пожалеет.

И легким крылышком тебя согреет,

Другим крылом тебя он защитит,

На путь благой, святой благословит.



Желаю, чтоб всегда тебе везло,

Ты улыбайся всем врагам назло.

Пусть солнце освещает яркий путь,

Желаю в глаза счастью заглянуть.

З іменинами Катерини: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

З днем ангела Катерини: листівки / Фото: pinterest

З іменинами Катерини: вітання у прозі своїми словами

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Дорога Катюша, вітаю тебе з днем ангела і хочу побажати багато успішних та світлих днів у житті, світла і тепла, процвітання іта кохання, благополуччя і щастя, уваги близьких людей. Нехай твої бажання завжди збуваються!

Вітання з іменинами Катерини: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Прийми мої щирі вітання, Катю, з іменинами! Нехай світ для тебе завжди буде радісним і яскравим, нехай близькі завжди будуть поруч, нехай кожен новий день дивує цікавими знайомствами та незабутніми враженнями. Бажаю тобі здоров'я, кохання та щастя!

Листівки та картинки у День іменин Катерини / Фото: pinterest

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Мила Катруся, вітаю з днем ангела і бажаю бути завжди щасливою, коханою, бажаною. Нехай твої фантазії та мрії стають реальністю, нехай твої надії та світлі думки призводять тебе до перемог. Удачі тобі, люба Катя, невтомних сил, неймовірної краси та чарівності.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.