З Успінням Пресвятої Богородиці-2021: зворушливі привітання та листівки

З Успінням Богородиці: картинки, листівки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 серпня, настало важливе церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці-2021, яке означає смерть Божої Матері і піднесення на небеса до Ісуса Христа і вічного життя.

Пропонуємо вам красиві привітання, ніжні картинки і листівки з Успінням Богородиці, які ви можете адресувати всім рідним і близьким людям, друзям, колегам і знайомим у це свято.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: Bipbap

Успіння Пресвятої Богородиці-2021: привітання в прозі

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Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії і віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, надіслане тобі.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: bonnycards

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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетної любові і міцної віри, самовідданості душі і чистоти думки.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: bonnycards

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Сьогодні день Успіння Пресвятої Богородиці. Я хочу побажати тобі довгого і праведного життя з чистими помислами, з добрими надіями, з гідними вчинками, з ділами милосердя, з посмішками близьких, зі святами любові і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає тобі вибирати вірний шлях до істини і благополуччя.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: bonnycards

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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай вдома панує мир і благодать, рідні будуть щасливі і здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки вірним курсом.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: Bipbap

Успіння 28 серпня: привітання у віршах

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Пресвятой Богородицы Успение,

Отмечаем мы августовским днем,

Ее Сын подарил нам Спасение,

В Ее честь мы молитвы поем!



Воспарила душа Ее к Богу,

С Сыном рядом, осталась навек,

Она страждущим, дарит подмогу,

Всегда помни о том, человек!



В этот день я желаю всем счастья,

Пусть счастливыми будут все дни,

Стороной пусть обходят ненастья,

Всем здоровья, удачи, любви!

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: Bipbap

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Я желаю в праздник святой

Много счастья и в душах тепла,

Пусть наполнится мир добротой,

Чтобы жизнь всегда мирной была!



Богородица пусть вам пошлет

Лишь удачу, достаток, здоровье,

И сердца, непременно, зальет

Только чистой и светлой любовью!

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: Bipbap

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