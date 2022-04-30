Сьогодні затемнення і молодик: чим небезпечний Чорний місяць у найчорнішу Вальпургієву ніч

Молодик і затемнення 30 квітня: особливості містичного дня / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Сьогодні вночі, 30 квітня, о 23:29 відбудеться черговий весняний молодик 2022 року. Але це зовсім незвичайний молодик. Які особливості він має і чим цікавий, чому день може бути небезпечним, як правильно поводитися під час молодика, і що в жодному разі не можна робити, читайте в нашій статті.
Особливості молодика 30 квітня
Отже, чим примітний цей день молодика.
- По-перше, сьогодні відбудеться перше у 2022 році сонячне затемнення . Воно настане на стику 29-го та 1-го місячних днів о 23 годині 29 хвилин за київським часом під знаком Телець. У період дії цього знака люди стають мирними, повільними, дещо впертими та флегматичними. Затемнення в останній день квітня під Тельцем поставить перед людьми чіткі та відчутні цілі, яких можна досягти. Також воно порушить питання, пов'язані з особистими фінансами, цінностями, почуттям власної гідності та прагненням безпеки.
- По-друге, цей молодик отримав назву Чорний місяць , що іще більше додає йому містицизму. Насправді такий астрономічний термін означає другий за рахунком молодик в одному календарному місяці. Погодьтеся, у році не так часто на один місяць випадає по два молодики. Востаннє це було 30 серпня 2019 року.
- По-третє, у 2022 році квітнева ніч молодика, тобто. найтемніша і безмісячна, збіглася із Вальпургієвою ноччю . Адже Вальпургія ще з часів середньовіччя, крім свята родючості, прославилася тим, що цей час бенкету нечистої сили. Вважалося, що цієї ночі відьми злітаються з усіх куточків землі на свій шабаш на священну лису гору. У народі вірили, що саме в ніч проти 1 травня відкривалися кордони між світами.
Молодий місяць 30 квітня: що можна і не можна робити
- Не варто приймати відповідальні рішення у сфері бізнесу та кар'єрного зростання.
- У справах через впертість і уповільнення реакції можна припуститися явних промахів та помилок, які згодом буде складно виправити.
- Добре будувати плани, але ще зарано розпочинати їхню реалізацію.
- На молодика корисно проводити очищення організму, наприклад, влаштувати розвантажувальний день або одноденне голодування з рясним питвом.
- У період молодика добре позбавлятися шкідливих звичок – цей процес пройде легше, ніж у звичайні дні.
- Сприятливо на молодика займатися самоосвітою, можна піти на курси, відвідати майстер-класи.
- Бажання, загадані на молодик, найчастіше виконуються, головне – вірити у позитивний результат та власні сили.
- У молодик добре змити з себе весь негатив: прийміть контрастний душ або постійте певний час у проточній воді.
- Відстежуйте свій емоційний стан, стороніться негативних і грубих людей, а також стресових подій.
Раніше ми публікували місячний календар на травень-2022, за яким ви можете дізнатися про сприятливі дні місяця. Також ми розповідали, які знаки зодіаку у травні-2022 супроводжуватиме успіх.