18 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 18 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 18 квітня
- Міжнародний день пам'ятників та історичних місць (International Day for Monuments and Sites) або День всесвітньої спадщини – проводиться під егідою ЮНЕСКО, починаючи з 1982 року, з метою привернути увагу людей до питань захисту та збереження всесвітньої культурної спадщини.
- День пам'яток історії та культури України – своє професійне свято з 1999 року відзначають українські архітектори та поціновувачі архітектурних шедеврів. Він присвячений Міжнародному дню пам'ятників та історичних місць.
- Всесвітній день радіоаматора (World Amateur Radio Day) – відзначають ентузіасти любителі своєї справи у всьому світі на честь заснування у 1925 році Міжнародного союзу радіоаматорів.
- День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні – був встановлений у 1918 році і відзначається на честь однієї з найстаріших організацій, що надає підтримку хворим та пораненим людям.
Іменинники 18 квітня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен, Феодул.
Яке сьогодні церковне свято
18 квітня у православній церкві настає Страсний тиждень Великого посту. Великий понеділок. Вшановується пам'ять мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, та інших з ними, преподобного Пуплія Єгипетського, преподобних Феони, Симеона і Форвина, преподобного Марка Афінського, преподобного Платона, сповідника, Студійського, преподобної Феодори Солунської.
Далі по темі
Католицька церква 18 квітня відзначає Великодній понеділок (Easter Monday) на згадку про перший день після Воскресіння Ісуса Христа.
Народне свято
У народі 18 квітня шанувався Федул Вітрогон. За назвою зрозуміло, що починалися вітряні дні, коли дули вже по-справжньому теплі вітри. У Страсний понеділок приділяли час прибиранню в будинку та на присадибній ділянці, фарбуванню, побілці, приведенню в порядок одягу та предметів побуту, а також молитвам.
Прикмети на 18 квітня
- прийшов Федул – губи надув, отже, погода буде похмурою;
- з'явилися комахи – до швидкого тепла;
- після Федула морозів можна не очікувати;
- у Страсний тиждень не можна порушувати піст, суворість якого посилюється.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 18 квітня
- 1187 – Україна вперше згадується у Київському Літописі.
- 1648 – гетьман Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до повстання проти Речі Посполитої.
- 1846 – американець Роял Хаус запатентував телеграфний апарат.
- 1921 – перша нафтова свердловина на Дашавському газовому родовищі видобула газ, що стало причиною народження газової промисловості України.
- 1925 – було створено Міжнародну радіоаматорську спілку.
- 1995 – Київська міськрада повернула стародавній герб міста Києва, на якому був зображений Архангел Михаїл.
Хто народився 18 квітня
- 1817 – Джордж Льюїс, англійський філософ, учений, драматург.
- 1897 – Мар'ян Крушельницький, український актор, режисер.
- 1903 – Надія Титаренко, українська акторка.
- 1937 – Ростислав Бабич, український диригент, педагог.
Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.