Усікновення глави Іоанна Предтечі: тематичні картинки, вітальні листівки, добрі вірші та побажання

З Днем Усікновення глави Іоанна Предтечі: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 11 вересня, православні християни відзначають велике церковне свято – Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

День присвячений спогадам про страшну страту одного з найбільш шанованих святих, великого пророка, Предтечі і Хрестителя Іоанна, що передбачив прихід Месії і потім і хрестив Ісуса в священному Йордані.

Незважаючи на сумні передумови цього дня, він все одно вважається святом, тому що символізує непохитну силу віри, чистоти, безгреховности, вірності своїм принципам і вченням Христа.

Ми зібрали для вас тематичні картинки, вітальні листівки, добрі побажання, красиві вірші і прозу в День Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня. Не забудьте привітати з великим святом своїх рідних і близьких.

Привітання в День Усікновення глави Іоанна Предтечі у віршах

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Нет предела у порока,

Помните об этом люди!

Отсекли главу Пророка,

Вынесли, глумясь, на блюде.

От себя порок гоните,

Верой душу укрепляйте,

В Иоаннов день скорбите

И в молитвах поминайте!

Кращі поздоровлення з Днем Усікновення глави Іоанна Предтечі / Фото: Pinterest

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Храни тебя Господь от всякого ненастья,

От злого языка, от боли, от недуга,

От умного врага, от мелочного друга,

И дай тебе Господь, коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!

Добрі побажання в День Усікновення глави Іоанна Хрестителя / Фото: Pinterest

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Благодати тебе земной и небесной,

Достатка, добра, гармонии, мира,

Жизни спокойной, красивой, чудесной,

Да пребудет с тобою духовная сила.



Освещают икону горящие свечи.

Всевышний семью твою пусть бережет,

С Усекновением главы Иоанна Предтечи,

Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.

Привітання в картинках і віршах / Фото: bonnycards

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Водой он Иисуса окрестил

И знал, что это Сын от Бога,

В пустыне, как отшельник, долго жил,

Но кончилась в тюрьме его дорога.



В угоду женщине скатилась голова,

Его убила зависти короста,

Над ним рыдала неба синева,

Иван Предтеча был святой апостол.



Так будем тоже, как Иван, верны

И преданны для Божьего служенья,

Добры душой, а верою сильны

В печальный день его поминовенья.

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Пусть Бог тебя благословляет

И радость в сердце изливает

Послушно следуй за Христом –

Покой и мир придут в твой дом!

Свято Усікновення глави Іоанна Предтечі: побажання в прозі

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Нехай добротою наповняться серця, щоб віра не залишала вас навіть у найскладніші життєві моменти. Нехай зло піде геть, а люди завжди будуть ставитися одне до одного з душею і любов'ю. І нехай спокій знайде кожен, хто вірить і хто молиться! З Усікновенням глави Іоанна Предтечі!

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У свято Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня бажаю тобі сміливості і відваги, розсудливості і рішучості в житті, благополуччя і удачі, світлих надій і взаєморозуміння, милосердя і великодушності, віри і радості, успіху і любові, великого щастя і вірних рішень у будь-якому питанні.

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