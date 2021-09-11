Усекновения главы Иоанна Предтечи: тематические картинки, поздравительные открытки, добрые стихи и пожелания

С Днем Усекновения главы Иоанна Предтечи: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 11 сентября, православные христиане отмечают великий церковный праздник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

День посвящен воспоминанию о страшной казни одного из самых почитаемых святых, великого пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, предсказавшего приход Мессии и затем и крестившего Иисуса в священном Иордане.

Несмотря на печальные предпосылки этого дня, он все равно считается праздником, потому что символизирует непоколебимую силу веры, чистоты, безгреховности, верности своим принципам и учениям Христа.

Мы собрали для вас тематические картинки, поздравительные открытки, добрые пожелания, красивые стихи и прозу в День Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября. Не забудьте поздравить с великим праздником своих родных и близких.

Поздравления в День Усекновения главы Иоанна Предтечи в стихах

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Нет предела у порока,

Помните об этом люди!

Отсекли главу Пророка,

Вынесли, глумясь, на блюде.

От себя порок гоните,

Верой душу укрепляйте,

В Иоаннов день скорбите

И в молитвах поминайте!

Лучшие поздравления с Днем Усекновения главы Иоанна Предтечи / Фото: Pinterest

***

Храни тебя Господь от всякого ненастья,

От злого языка, от боли, от недуга,

От умного врага, от мелочного друга,

И дай тебе Господь, коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!

Добрые пожелания в День Усекновения главы Иоанна Крестителя / Фото: Pinterest

***

Благодати тебе земной и небесной,

Достатка, добра, гармонии, мира,

Жизни спокойной, красивой, чудесной,

Да пребудет с тобою духовная сила.



Освещают икону горящие свечи.

Всевышний семью твою пусть бережет,

С Усекновением главы Иоанна Предтечи,

Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.

Поздравления в картинках и стихах / Фото: bonnycards

***

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Водой он Иисуса окрестил

И знал, что это Сын от Бога,

В пустыне, как отшельник, долго жил,

Но кончилась в тюрьме его дорога.



В угоду женщине скатилась голова,

Его убила зависти короста,

Над ним рыдала неба синева,

Иван Предтеча был святой апостол.



Так будем тоже, как Иван, верны

И преданны для Божьего служенья,

Добры душой, а верою сильны

В печальный день его поминовенья.

***

Пусть Бог тебя благословляет

И радость в сердце изливает

Послушно следуй за Христом –

Покой и мир придут в твой дом!

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи: пожелания в прозе

***

Пусть добротой наполнятся сердца, чтобы вера не покидала вас даже в самые сложные жизненные моменты. Пусть зло уйдет прочь, а люди всегда будут относиться друг к другу с душою и любовью. И пусть упокоение найдет каждый, кто верит и кто молится! С Усекновением главы Иоанна Предтечи!

***

В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября желаю тебе смелости и отваги, рассудительности и решительности в жизни, благополучия и удачи, светлых надежд и взаимопонимания, милосердия и великодушия, веры и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.

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