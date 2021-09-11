11 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Усікновення глави Іоанна Предтечі, День українського кіно, День фізкультури і спорту України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 11 вересня.

11 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 11 вересня

День українського кіно – щорічно святкується у другу суботу вересня і в 2021 році відзначає свій 25-річний ювілей.

– щорічно святкується у другу суботу вересня і в 2021 році відзначає свій 25-річний ювілей. День фізкультури і спорту України – ще одне національне професійне свято, яке припадає на другу суботу вересня, починаючи з 1994 року.

– ще одне національне професійне свято, яке припадає на другу суботу вересня, починаючи з 1994 року. День патріота – шанується в Америці в пам'ять про загиблих після терактів у 2001 році в Нью-Йорку і Вашингтоні.

Іменинники 11 вересня

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День ангела сьогодні відзначає Іван.

Яке сьогодні церковне свято

11 вересня в православній церкві відзначається велике свято – Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Народне свято

У народі 11 вересня шанувався Іван Пісний. У цей день селяни намагалися дотримуватися багатьох традицій і заборон, щоб не накликати на себе біду. День був пісним. Крім того, не можна було їсти нічого круглого і червоного за кольором, а також різати круглі продукти. Під забороною був борщ.

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Усікновення глави Іоанна Предтечі: прикмети 11 вересня

Іван Пісний прийшов – літо забрав;

з Івана починається бабине літо;

якщо журавлі вже відлетіли 11 вересня – зима буде пізньою;

багато граків літає – день буде сонячним;

грім гримить – до теплої осені;

після Івана Пісного збирай коріння рослі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 вересня

1888 – на промисловій виставці в Торонто вперше був здійснений запис людського голосу.

1943 – створено державний український хор ім. Г. Верьовки.

1993 – в Києві на Михайлівській площі відкрито пам'ятний знак жертвам Голодомору.

2001 – 20-та річниця теракту з великою кількістю жертв, влаштованого Аль-Каїдою в Америці, де два літаки підірвали вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру.

Хто народився 11 вересня

1862 – О. Генрі, американський письменник.

1864 – Павло Грабовський, український поет.

1885 – Девід Герберт Лоуренс, англійський письменник.

1955 – Пупо, італійський поп-співак.

1978 – Інгрід, італійська співачка.

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