Успіння Пресвятої Богородиці: дата, історія і значення свята

Свято Успіння Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці літа, 28 серпня, православні відзначають велике двонадесяте свято – Успіння Пресвятої Богородиці . Що означає цей день і яка його історія, дізнайтеся в нашій статті.

А саме напередодні завершується багатоденний літній Успенський піст.

Значення дня Успіння Пресвятої Богородиці

Повна назва свята – Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії .

Воно присвячене спогаду смерті Божої Матері і знаменує закінчення Її земного життя і піднесення на небеса до Її Сина, Ісуса Христа.

Християни зміцнилися у своїй вірі в загробне життя і вважали, що Богородиця була відроджена силою Божою на 3-й день після Успіння і піднеслася на Небо з душею і тілом.

Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята

Останні дні незадовго до смерті Богородиця жила в Єрусалимі. В один із днів під час молитви до Неї з'явився архангел Гавриїл зі звісткою про швидку кончину і зустріч із Сином, який прийме Її в царство небесне.

"Син Твій і Бог наш з архангелами й ангелами, херувимами і серафимами, з усіма небесними духами і душами праведних прийме Тебе, Матір Свою, в небесне царство, щоб Ти жила і царювала з Ним нескінченний час."

В ознаменування цих слів архангел Гавриїл вручив Богородиці гілку райського дерева .

Успіння Пресвятої Богородиці / Фото: Wikipedia

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Після цього в Єрусалимі чудесним чином на хмарах зібралися всі апостоли , які проповідували в різних країнах, і постали перед Богородицею. Свята Діва попрощалася з ними.

На третій день після Успіння Богородиці до гробу явився апостол Фома. Він був єдиним, хто не встиг попрощатися зі Святою Дівою. Але коли відкрили труну, вона виявилася без тіла, лише з шатами Богородиці .

Так люди утвердилися в вірі, що Свята Діва піднеслася на небо душею і тілом.

Того ж вечора на поминальній трапезі Богородиця з'явилася апостолам в оточенні ангелів і сказала їм: " Радійте! Бо я з вами по всі дні! "

Підносячись на небеса, Божа Матір пообіцяла навіть після своєї смерті бути з віруючими і підносити молитви за них Богу.

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