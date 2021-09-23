Воздвиження Хреста Господнього-2021: прикмети і забобони

Воздвиження Хреста Господнього: прикмети і забобони / Фото: Колаж: Сьогодні

27 вересня у православних відзначається Воздвиження Хреста Господнього- це одне з найбільш шанованих церковних свят, яке входить у число 12 головних подій року.

Повна назва свята – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього . Воно було встановлене на честь здобуття однієї з головних християнських реліквій – Хреста Христова, на якому був розп'ятий Ісус.

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Які цікаві народні прикмети і дивовижні забобони збереглися в цей день, читайте в нашій статті.

Воздвиження Хреста Господнього: прикмети і забобони

За народними спостереженнями, на Воздвиження відбувається боротьба між честю і нечистю, і щоб захиститися, люди проводили хресні ходи навколо селищ , а в храмах проходили служби з молитвою про майбутній урожай.

, а в храмах проходили служби з молитвою про майбутній урожай. Також у цей день люди освячували будинки і господарські будівлі саморобними хрестами. Вважалося, що накладення хреста допомагає вберегти домочадців, хати, худобу і зібраний урожай від біди.

допомагає вберегти домочадців, хати, худобу і зібраний урожай від біди. З дня Воздвиження Хреста Господнього починалася справжня осінь : дні ставали помітно коротшими, а ночі, навпаки – довше, холодніше, і вже починалися приморозки.

: дні ставали помітно коротшими, а ночі, навпаки – довше, холодніше, і вже починалися приморозки. Від Воздвиження і до самого Благовіщення, 7 квітня, як говорили в народі, земля "зсувається" , тобто відпочиває. У цей період її не можна турбувати: копати, вбивати кілки, інакше наступний рік буде неврожайним.

, тобто відпочиває. У цей період її не можна турбувати: копати, вбивати кілки, інакше наступний рік буде неврожайним. На Воздвиження не потрібно починати ніяких важливих справ – вони не закінчаться так, як запланували.

– вони не закінчаться так, як запланували. Якщо на Воздвиження помічали птахів, що відлітають, то вірили, що загадане бажання збудеться .

. Цього дня у жодному разі не можна ходити в ліс – є небезпека потрапити на очі лісовику, який вже не випустить людину зі своїх володінь.

– є небезпека потрапити на очі лісовику, який вже не випустить людину зі своїх володінь. На Воздвиження останній віз із поля рухається – тобто завершуються осінні жнива .

. Воздвиження – це останній день бабиного літа , після якого вже не буде тепло до самої весни.

, після якого вже не буде тепло до самої весни. Забороняється переступати через невідомі сліди на землі , тому що вони можуть належати нечистій силі.

, тому що вони можуть належати нечистій силі. До цього дня змії масово зсуваються під землю на зимівлю, а тому на Воздвиження небезпечно ходити в ліс – можна не повернутися.

на зимівлю, а тому на Воздвиження небезпечно ходити в ліс – можна не повернутися. Також вважалося, що на Воздвиження ведмідь вже лягає в барліг .

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