19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яблучний Спас, Преображення Господнє, День пасічника України, День фотографії – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 серпня.

19 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 19 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 19 серпня

Всесвітній день гуманітарної допомоги (World Humanitarian Day) проводиться з 2009 року під егідою ООН з метою інформування людей про роботу з надання гуманітарної допомоги у всьому світі.

Всесвітній день фотографії (World Photography Day) відзначають професійні фотографи та аматори.

День пасічника – Україна, починаючи з 1997 року, вшановує національне професійне свято бджолярів.

Іменинники 19 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Архип, Макар, Михайло, Нонна, Христина.

Який сьогодні церковне свято

19 серпня в православній церкві відзначається велике двонадесяте свято – Преображення Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа. Воно було встановлене церквою на честь явилення апостолам Божественної величі і слави Христа.

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Народне свято

У народі 19 серпня відзначається другий із трьох літніх Спасів – Яблучний Спас. Це свято присвячене Христу Спасителю і отримало свою назву завдяки яблукам та іншим фруктам, які саме починали активно поспівати у садках в цей період.

Люди збирали врожай, робили запаси на зиму і дякували Господу за природні дари. В цей день у церкві святили яблука та інші плоди, частину з яких за традицією роздавали нужденим.

Прикмети на 19 серпня

яблука не можна їсти до освячення в церкві на Яблучний Спас;

на Яблучний Спас не можна займатися домашньою, важкою, брудною роботою: копати, пиляти, будувати, шити, прати, прибирати;

по погоді на Яблучний Спас судили про те, якою буде Покрова, 14 жовтня, і зима.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 серпня

1856 – день народження згущеного молока.

1914 – заснована Бойова управа українських Січових Стрільців.

1960 – вперше в історії СРСР провів космічний політ живих істот – собак Білки та Стрілки, з поверненням на Землю.

1982 – запуск космічного корабля Союз Т-7 з українським космонавтом Леонідом Поповим.

1991 – В СРСР відбулася спроба державного перевороту і створення Державного комітету з надзвичайного стану.

Хто народився 19 серпня

1883 – Коко Шанель, французька кутюр'є, законодавиця світової моди.

1945 – Ян Гіллан, англійський музикант, учасник рок-групи "Deep Purple".

1951 – Володимир Конкін, радянський актор театру і кіно.

1969 – Меттью Перрі, американський актор і сценарист.

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Раніше ми розповідали, коли літні Спаси у 2021 році в Україні.