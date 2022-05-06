Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку: провокаційний день

Овни почнуть відпочивати вже у п'ятницю, а Терези ризикують розоритися.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні настала п'ятниця, 6 травня . Астрологи називають цю місячну добу провокаційним та скандальним днем. Важливо не піддаватися бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 6 травня для Овнів: цього дня вам не варто перенапружувати мозок. Краще порепетируйте і дайте їм відпочити напередодні вихідних, а самі відволікніться на більш корисне заняття – улюблену справу.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 травня для Тельців: сьогодні вам рекомендовано звести до мінімуму всі контакти з людьми, які вам неприємні. Якщо дозволяє робота, краще взагалі вимкнути телефон і не заглядати у соцмережі.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 травня для Близнят: у сім'ї можуть загостритися і так непрості стосунки. Щоб розрядити обстановку або перейти на інше питання, можете спробувати відбутися жартами.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 6 травня для Раків: сьогоднішній день обіцяє бути сприятливим для корисних та продуктивних знайомств. Надалі ви зможете зміцнити дружбу чи навіть налагодити особисті стосунки.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 травня для Лева: присвятіть час відновленню організму, накопиченню сил, зміцненню імунної системи. А робочі питання доручіть своїм заступникам чи колегам.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 травня для Дів: постарайтеся завершити свої старі справи та проекти, розрахуватися з боргами, заплатити за рахунками. Тільки після цього ви зможете розпочати новий етап у своєму житті.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 травня для Терезів: сплануйте свої справи заздалегідь, тому що сьогодні на вас чекають великі фінансові витрати. Будьте готові до того, що через них навіть доведеться деякий час заощаджувати.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 6 травня для Скорпіонів: вам буде корисною медитація. З її допомогою ви швидко знайдете вирішення проблеми. А ще ви зможете звільнити простір у душі для нових придбань та досвіду.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 травня для Стрільців: займіться самоосвітою та пошуком цікавого заняття. Можливо, ви відкриєте в собі незвідані таланти, які досі мирно спали у куточку свідомості.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 травня для Козорогів: зірки радять уникати контактів із людьми, які вас дратують. Водночас замисліться – раптом хтось із оточуючих або близьких відчуває ті самі почуття до вас.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 травня для Водоліїв: щоденна метушня та побутові питання забирають багато часу та сил. А результат у кращому разі – нульовий. А ось справа, виконана з любов'ю, дарує відчуття окриленості.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 травня для Риб: цього дня вам пощастить більше, ніж звичайно. Скористайтеся слушним моментом. Заплановані справи пройдуть вдало, ви знайдете чи придбаєте, а не втратите.

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